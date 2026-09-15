Τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Σταθμό Λαρίσης – Παραβίασε «κόκκινο» και συγκρούστηκε με μηχανή

Nέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης. Ο οδηγός του, αφού παραβίασε πολλούς Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Το ατύχημα καταγράφηκε σε βίντεο.

Οδηγός διερχόμενου αυτοκινήτου κατέγραψε τη στιγμή που το ηλεκτρικό πατίνι κινείται ανάποδα και συγκρούεται με μοτοσικλέτα, το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026). Όπως φαίνεται στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα ο Alpha, ο οδηγός της μηχανής κινείται επί της οδού Μεταξά και τότε από το στενό της οδού Σάμου, βγαίνει το πατίνι, κινούμενο ανάποδα και συγκρούεται με τη μηχανή.

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Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες, ευτυχώς ελαφρά. Ωστόσο, ο 20χρονος αλλοδαπός οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού που παρέσυρε τον αναβάτη της μοτοσικλέτας, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα ο 20χρονος εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙΑΣ που περιπολούσε στην περιοχή και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος οδηγούσε το πατίνι χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και για παράβαση της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας δικυκλιστής είναι αστυνομικός που υπηρετεί στο σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» για την αστυνόμευση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.