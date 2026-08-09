Ελλάδα

Πάρος: Η απεγνωσμένη προσπάθεια του barman να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα – Πώς έγινε η τραγωδία

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης - Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς του - Απολογείται σήμερα ο ιδιοκτήτης που συνελήφθη
Life ring at swimming pool.emergency tire floating at swimming pool.
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Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το Σάββατο (08.08.2026) στην πισίνα beach bar της Πάρου όπου έχασε τη ζωή του το 4χρονο παιδί. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των παρευρισκόμενων και των διασωστών, το μικρό αγόρι δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τη ζωή. Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στα μέτρα ασφαλείας της επιχείρησης αλλά και στο πού βρίσκονταν οι γονείς του τη στιγμή της τραγωδίας.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 4χρονος είχε απομακρυνθεί από τους γονείς του οι οποίοι ναι μεν βρίσκονταν στο εν λόγω beach bar της Πάρου αλλά δεν είχαν οπτική επαφή μαζί του. Αν και το αγόρι πάλευε μέσα στο νερό της πισίνας, κανείς δεν κατάλαβε πως δίνει μάχη για τη ζωή του.

Λίγη ώρα μετά βρέθηκε από δύο κοπέλες οι οποίες κάλεσαν σε βοήθεια. Ο barman του beach bar βούτηξε με θάρρος στο νερό για να τον ανασύρει. Παρά την προσπάθειά του, ο 4χρονος δεν συνερχόταν.

Στον χώρο βρίσκονταν και ένας γιατρός που ανέλαβε αμέσως δράση, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Για ώρα πάλευαν όλοι μαζί να τον επαναφέρουν αλλά μάταια.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης στον χώρο. Χειροπέδες περάστηκαν και στους γονείς του 4χρονου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς που έχουν ακόμη ένα παιδάκι, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ιδιοκτήτης του beach bar κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σύρου το πρωί της Κυριακής.

Οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα, ενώ παράλληλα διερευνάται αν στον χώρο εφαρμόζονταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πως έγινε η τραγωδία και αν υπήρξαν παραλείψεις που συνέβαλαν στον θάνατο του παιδιού.

Οι αστυνομικοί ερευνούν για την ύπαρξη οπτικού υλικού, ίσως βίντεο από κάμερες που σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες θαμώνων, θα μπορούσαν να λύσουν τα βασικά ερωτήματα για την τραγωδία.

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