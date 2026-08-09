Ελλάδα

Καιρός σήμερα: 39άρια και ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ – Τοπικές καταιγίδες στα ορεινά

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ
Στιγμιότυπο από παραλία σε περιοχή στο Καβούρι Αττικής. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Ο καιρός για σήμερα Κυριακή (09.08.2026) θα είναι αίθριος και πολύ ζεστός, με τοπικές καταιγίδες στα ορεινά. Η Ελλάδα διανύει ένα τριήμερο έντονης ζέστης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 40°C, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά ,σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικκοί 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

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