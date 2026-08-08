Τραγωδία με 4χρονο αγόρι στην Πάρο: Τα τρία σημεία που εστιάζουν οι αστυνομικοί για τον πνιγμό στην πισίνα

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο, το Σάββατο (8/8/26) εξετάζουν οι αστυνομικοί, την ώρα που, με εντολή εισαγγελέα, σχηματίζεται δικογραφία για το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, τόσο σε βάρος των γονέων όσο και στον ιδιοκτήτη του beach bar που έγινε το μοιραίο.

Οι ώρες διασκέδασης της οικογένειας, στο beach bar της Πάρου, πήραν την πιο τραγική τροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα, το παιδάκι βρέθηκε στην πισίνα, χωρίς τους γονείς του σε κοντινή απόσταση.

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Πληροφορίες λένε ότι οι γονείς ήταν στη θάλασσα όταν ο 4χρονος βρέθηκε στην πισίνα. Το παιδάκι είδαν δύο κοπέλες ενώ στο νερό έπεσε ο μπάρμαν του beach bar και έβγαλε το αγοράκι από την πισίνα.

Δυστυχώς το μικρό αγόρι δεν επανήλθε. Μετά την τραγωδία, προσήχθησαν οι γονείς του παιδιού αλλά και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης.

Το beach bar που έγινε η τραγωδία έχει δύο πισίνες που επικοινωνούν μεταξύ τους ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι σε κάποιο σημείο το βάθος είναι μεγαλύτερο.

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Τα 3 σημεία που εξετάζονται για να φωτίσουν την τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα για την υπόθεση, εστιάζει σε τρία σημεία:

Πού βρίσκονταν οι γονείς τη μοιραία στιγμή. Τι έκανε το παιδάκι και πώς βρέθηκε μόνο του μέσα στην πισίνα. Πληρούσε η πισίνα τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για να μπορεί να λειτουργεί;

Οι αστυνομικοί ερευνούν για την ύπαρξη οπτικού υλικού, ίσως βίντεο από κάμερες που σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες θαμώνων, θα μπορούσαν να λύσουν τα βασικά ερωτήματα για την τραγωδία.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς που έχουν ακόμη ένα παιδάκι, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ιδιοκτήτης του beach bar κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σύρου το πρωί της Κυριακής (9/8/26).