Πάρος: Η στιγμή της επίθεσης ταξιτζή σε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση πάρκινγκ

Η Πάρος παραμένει ασφυκτικά γεμάτη από τουρίστες με τον συνωστισμό σε ορισμένα σημεία να προκαλεί εντάσεις. Το επεισόδιο που καταγράφηκε σε βίντεο σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου σε δρόμο του νησιού. Ταξιτζής επιτέθηκε σε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση πάρκινγκ με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Όλα ξεκίνησαν από μια έντονη λογομαχία για το ποιος θα παρκάρει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο και ο ταξιτζής άρχισε να χτυπά τον υπάλληλο της εταιρείας ενοικιάσεων. Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε αρχικά στα social media, οι εικόνες μεταδόθηκαν και από το δελτίο ειδήσεων του Alpha και η Πάρος βρέθηκε στο επίκεντρο για τον λάθος λόγο.

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Η ένταση ξεκίνησε επειδή ο υπάλληλος πάρκαρε μια «γουρούνα» (τετράτροχο όχημα) της εταιρείας ενοικιάσεων σε σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν δική τους πιάτσα. Ο υπάλληλος δέχθηκε πολλά σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες ώστε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, χωρίς ευτυχώς να απειλείται η ζωή του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις μεταξύ τους μέχρι που κάποια στιγμή ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό και τον έριξε πάνω στη γουρούνα.

Οι αστυνομικές αρχές της Πάρου σχηματίζουν δικογραφία για το περιστατικό και αναμένεται να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για πρόκληση σωματικών βλαβών.