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Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Ήταν χωρίς άδεια από το 2023

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 4χρονος έχασε τη ζωή του
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Από το 2023 φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια η πισίνα στην οποία πνίγηκε ο 4χρονος, στην Πάρο. Η Δημοτική Επιτροπή έδωσε εντολή για την άμεση σφράγισή της.

Η τραγωδία έγινε στις 8 Αυγούστου, όταν ο 4χρονος βρίσκονταν στο beach bar της Πάρου μαζί με την οικογένειά του. Κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, το παιδί βρέθηκε στο νερό και λίγη ώρα μετά ανασύρθηκε από τον barman χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες γιατρών, ο 4χρονος δεν τα κατάφερε.

Η απόφαση για τη σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά το τραγικό δυστύχημα. Έτσι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar επιμένει στην αθωότητά του, λέγοντας πως η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα εδώ και 27 χρόνια. Ανέφερε μάλιστα πως στην πισίνα υπάρχει ναυαγοσώστης. Στις πρώτες του δηλώσεις, κατηγόρησε τους γονείς του 4χρονου ότι και πριν από λίγες ημέρες είχε αφήσει μόνα τους τα παιδιά στην πισίνα, χωρίς να τα επιβλέπει.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο ιδιοκτήτης είχε δηλωθεί και ως ο ναυαγοσώστης της πισίνας. Αν και υποστήριζε πως έχει άδεια, αποδείχτηκε πως ακόμα και να υπάρχει, δεν έχει καμία νομική ισχύ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους όλο το υλικό από τις κάμερες. Σε αυτά φαίνονται οι τελευταίες στιγμές του μικρού αγοριού, το πού ήταν οι γονείς τη στιγμή που έγιναν όλα αλλά και τις προσπάθειες που έγιναν για την διάσωση του παιδιού.

Στο υλικό φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε πουθενά ναυαγοσώστης.

Η οικογένεια του 4χρονου κατηγορεί την επιχείρηση για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και απουσία εξοπλισμού, γεγονότα που συνέλαβαν στον θάνατο του 4χρονου.

Ο πατέρας του επιμένει πως βρίσκονταν πολύ κοντά στην πισίνα τη στιγμή της τραγωδίας, διαψεύδοντας τις κατηγορίες του ιδιοκτήτη πως βρίσκονταν σε άλλο χώρο της επιχείρησης.

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