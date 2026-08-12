Πάρος: Καμία ισχύ δεν έχει η άδεια ναυαγοσώστη που υποστήριζε ότι είχε ο ιδιοκτήτης του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος – Τι δείχνουν τα βίντεο

Απροστάτευτοι σε περίπτωση ατυχήματος φαίνεται πως ήταν οι θαμώνες του beach bar της Πάρου, όπου έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγόρι, πέφτοντας στην πισίνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η άδεια ναυαγοσώστη που έλεγε πως είχε ο ιδιοκτήτης του beach bar της Πάρου, δεν έχει καμία απολύτως ισχύ.

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Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 69χρονος ιδιοκτήτης δεν έχει προσκομίσει έγγραφα που του έχουν ζητηθεί για την άδεια της επιχείρησης ενώ φαίνεται πως έχουν γίνει και αλλαγές στη δομή της πισίνας. Εκεί, μεταξύ άλλων, έχει τοποθετηθεί ένα γεφυράκι, το οποίο εμποδίζει την ορατότητα από τη μία πλευρά της πισίνας στην άλλη…

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να γίνει αυτοψία στο χώρο, από τον ΕΟΤ και την πολεοδομία, για βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Τι δείχνουν τα βίντεο από την ημέρα της τραγωδίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους όλο το υλικό από τις κάμερες και σε αυτό φαίνονται όλες οι δραματικές στιγμές του μικρού αγοριού, πού ήταν οι γονείς τη στιγμή που έγιναν όλα αλλά και τις προσπάθειες που έγιναν για την διάσωση του παιδιού.

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Φαίνεται ξεκάθαρα και στα βίντεο ότι δεν υπήρχε πουθενά ναυαγοσώστης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Αρείου Πάγου, ακόμη και όταν δεν υπάρχει καλή επιτήρηση από γονείς, σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη μετατίθεται στους υπεύθυνους της πισίνας.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό συμβάν, έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (08.08.2026) στο beach bar της Πάρου, όπου είχε πάει η οικογένεια με τα δύο μικρά παιδιά της, για να περάσει κάποιες ώρες ξεγνοιασιάς.

Το 4χρονο αγοράκι έπεσε στην πισίνα, με τον μπάρμαν της επιχείρησης να βουτάει για να το βγάλει. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να επανέλθει το αγοράκι στη ζωή, εκείνο άφησε την τελευταία πνοή του.