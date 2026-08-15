Πάρος: Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε τον υπάλληλο – «Έβριζε και με βάρεσε με το κράνος»

Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην Πάρο όταν ένας οδηγός ταξί ξυλοκόπησε υπάλληλο, δίνει ο αυτοκινητιστής περιγράφοντας τα όσα έγιναν από τη δική του ματιά.

Όπως παρουσιάζει το γεγονός, ο οδηγός ταξί που απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η επίθεση στην Πάρο δεν ξεκίνησε από τον ίδιο ενώ ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων.

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Ο οδηγός ταξί μίλησε στον Alpha για όσα συνέβησαν στην Πάρο, υποστηρίζοντας ότι ο άλλος άνδρας τον έβρισε, του φώναξε και τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε. «Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο υπάλληλος ήταν εκείνος που του επιτέθηκε πρώτος, απάντησε: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;».

Τι λέει για την πιάτσα των ταξί

Σύμφωνα με τον οδηγό, το επεισόδιο δεν ξεκίνησε ξαφνικά, αλλά είχε προηγηθεί ένταση σχετικά με τη χρήση του χώρου όπου βρίσκεται η πιάτσα των ταξί. Όπως υποστηρίζει, στο συγκεκριμένο σημείο μπορούν να μπαίνουν μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα.

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«Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», ανέφερε.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο υπάλληλος της κοντινής εταιρείας ενοικιάσεων χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και πελατών της. Κατά τα λεγόμενά του, «έβαζε γουρούνες μέσα», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους οδηγούς που ήθελαν να σταθμεύσουν τα ταξί τους.

Υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη κατάσταση έκανε και άλλους επισκέπτες να πιστεύουν ότι μπορούσαν να παρκάρουν στο ίδιο σημείο. Αναφερόμενος στον υπάλληλο, τον χαρακτήρισε «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό», λέγοντας πως ανάλογες εντάσεις είχαν υπάρξει και στο παρελθόν.

«Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα».

«Εννοείται πως το μετανιώνω»

Ο οδηγός παραδέχθηκε ότι οι εικόνες από το περιστατικό είναι άσχημες και εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν, σημειώνοντας ότι δημιουργούν αρνητική εικόνα τόσο για το νησί όσο και για τους επαγγελματίες του κλάδου.

«Εννοείται πως λυπάμαι που έγινε το γεγονός. Είναι μία πολύ κακή εικόνα για το νησί, για τα ταξί και για όλα προς τα έξω. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό το συμβάν», είπε.

«Σίγουρα δεν ήθελα να πιαστώ στα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το χέρι και με το κράνος που κρατούσε. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό» συμπλήρωσε.

Το χρονικό του επεισοδίου

Η συμπλοκή σημειώθηκε την Πέμπτη στην πιάτσα των ταξί, με αφορμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη στάθμευση μιας «γουρούνας» εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σε χώρο που οι οδηγοί ταξί υποστηρίζουν ότι προορίζεται αποκλειστικά για εκείνους.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το περιστατικό, οι δύο άνδρες φαίνονται αρχικά να ανταλλάσσουν βαριές ύβρεις. Στη συνέχεια, ο οδηγός ταξί φαίνεται να πλησιάζει τον υπάλληλο, να τον πιάνει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω στη «γουρούνα», ενώ στα ίδια πλάνα ο υπάλληλος φαίνεται να τον χτυπά με το κράνος που κρατά.

Άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί παρενέβησαν και κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο εργοδότης του οδηγού ανακοίνωσε την απόλυσή του και το τέλος της συνεργασίας τους.