Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι τραγικές συμπτώσεις, το διπλό χτύπημα της μοίρας και ο κοινός τάφος του Γιώργου και του Χάρη

Μια σύμπτωση ή ενα άσχημο παιχνίδι της μοίρας που χτύπησε την οικογένεια Παρασύρη σε επτά χρόνια δυο φορές. Ο γιος του 54χρονου δράστη της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου το απόγευμα της Τρίτης (5.5.26) και ο ανιψιός του τράκαραν στο ίδιο σημείο, την ίδια ώρα, νοσηλεύτηκαν με παρόμοια τραύματα και θάφτηκαν στον ίδιο τάφο.

Το πρώτο χτύπημα για τον δράστη της δολοφονίας στο Ηράκλειο και τους συγγενείς του ήταν τα ξημερώματα της 17ης Απριλίου του 2016 και μια παρέα παιδιών είχαν πάρει το αυτοκίνητο και είχαν βγει για να διασκεδάσουν. Μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία με τον 22χρονο Χάρη Βαρότση να χάνει την ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ρολόι δείχνει 03:30 τα ξημερώματα και ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επιβαίνει ο Χάρης Βαρότσης, πρώτος ξάδερφος του 17χρονου Γιώργου Παρασύρη -που ο 54χρονος πατέρας του σκότωσε με 6 σφαίρες τον Νικήτα- χάνει τον έλεγχο του και προσκρούει με σφοδρότητα σε κολώνα τοποθετημένη πάνω στην διαχωριστική νησίδα στην παραλιακή Ηρακλείου.

Ο Χάρης που είναι συνεπιβάτης στο όχημα μεταφέρεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με σοβαρό τραύματα στον θώρακα, στα πλευρά και στους πνεύμονες και με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η μάχη του στην μονάδα εντατικής θεραπείας κράτησε 19 μέρες και ο Χάρης άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Μαΐου του 2016 έκτοτε η οικογένεια του βυθίζεται στην θλίψη.

Το δεύτερο χτύπημα της μοίρας

Επτά χρόνια μετά έρχεται το δεύτερο χτύπημα, στο ίδιο σημείο, με τον ίδιο τρόπο θα έρθει το δεύτερο χτύπημα της μοίρας στην οικογένεια του Κώστα Παρασύρη και αυτή την φορά ο γιος του θα βρίσκεται την θέση του συνοδηγού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ημερολόγιο δείχνει 20 Οκτωβρίου του 2023 και ο Γιώργος Παρασύρης θα βγει και αυτός βόλτα με δύο φίλους του, μια έξοδο θα αποβεί μοιραία. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ο 18χρονος Νικήτας που έχει πάρει πριν λίγες μέρες το δίπλωμα του του.

Ο οδηγός στις 03:30 χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσκρούει σε διαχωριστική νησίδα και σε κολώνα ρεύματα ακριβώς δίπλα από το εκκλησάκι του πρώτου ξαδέρφου του Χάρη Βαρότση.

Ο Γιώργος Παρασύρης και αυτός συνοδηγός στο αυτοκίνητο τραυματίζεται σοβαρά και μεταφέρεται με ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Οι γιατροί κάνουν την ίδια ακριβώς διάγνωση 7 χρόνια μετά δηλαδή σοβαρό τραύματα στον θώρακα, στα πλευρά και στους πνεύμονες και με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 17χρονος θα παλέψει για να κρατηθεί στην ζωή, οι γιατροί θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους όμως και αυτός 19 μέρες μετά, όπως ο ξάδερφος του θα αφήσει την τελευταία του πνοή. Η οικογένεια και πάλι θρηνεί ένα νέο παλικάρι που έφυγε πριν καν προλάβει να ζήσει την ζωή της.

Τα δύο ξαδέρφια αχώριστα όχι μόνo στην ζωή αλλά και στον θάνατο, με τον Γιώργο Παρασύρη να κηδεύεται και να θάβεται στον ίδιο τάφο με τον αγαπημένο του Χάρη. Ούτε μια, ούτε δύο αλλά τρεις συμπτώσεις στο θάνατο των δύο παιδιών με την οικογένεια Παρασύρη να μην μπορούν να δεχτούν ότι τα δύο παιδιά έφυγαν στο ίδιο σημείο.

Μάλιστα, στην εκδήλωση που έκαναν τον Νοέμβριο του 2024 στο σημείο που έπεσαν τα παιδιά νεκρά έγραφαν τα πανό «Δεν θα σας ξεχάσουμε πότε Χάρη και Γιώργο».

Ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, Κώστας Παρασύρης, λίγη ώρα πριν δώσει την χαριστική βολή στον Νικήτα, που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, είχε πάει στο «συναπάντημα» του Χάρη.

Στο μνημόσυνο, δηλαδή για τα 9 χρόνια του ανιψιού που είναι θαμμένος στο ίδιο μνήμα με το παιδί του.

Είχε σχεδιάσει την στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα πριν; Είχε θολώσει από την συναισθήματα φόρτιση από το μνημόσυνο; Για ποιον λόγο είχε το πιστόλι στο αυτοκίνητο του; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει ο 54χρονος στην απολογία του την Δευτέρα.