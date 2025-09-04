Πατήσια: «Η γυναίκα ήταν νεκρή εδώ κι ώρα», οι εφιαλτικές στιγμές στο σπίτι που γέννησε και πέθανε η 34χρονη

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Σκρα στα Πατήσια, όπου η 34χρονη μητέρα γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό μπροστά στα μάτια των άλλων δύο παιδιών της.

Από το απόγευμα της Τετάρτης 03.09.2025 που γνωστοποιήθηκε η είδηση, το πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις, ενώ οι κάτοικοι της γειτονιάς της ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν το σοκαριστικό γεγονός.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στον μήνα της εγκυμοσύνης της, «αλλά όχι για να γεννήσει εχθές», όπως ανέφεραν άνθρωποι του περιβάλλοντός της. Ο σύζυγος της ανησύχησε όταν το κινητό της 34χρονης παρέμεινε για ώρα κλειστό κι έτσι αποφάσισε να επιστρέψει σπίτι. Την εντόπισε ξαπλωμένη, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της. Αμέσως ζήτησε βοήθεια, ενώ τα παιδιά ηλικίας 5 και 3 ετών τα ανέλαβαν να τα φροντίσουν οι γείτονες αλλά και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο.

Μια γειτόνισσα ήταν αυτή που προσπάθησε μαζί με το σύζυγο της 34χρονης να τις δώσουν τις πρώτες βοήθειες με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η μητέρα της γυναίκας που έτρεξε να βοηθήσει την 34χρονη περιγράφει το σοκ και την αγωνία της κόρης της την ώρα που προσπαθούσε να σώσει την άτυχη μητέρα και το μωρό της.

«Υπήρχαν παντού αίματα. Η κόρη μου πήγε στο διαμέρισμα και της έκανε ΚΑΡΠΑ, αυτή την στιγμή είναι σε σοκ με αυτό που είδε. Ήρθε ο Γιώργος εχθές το βράδυ και χτύπησε την πόρτα στην κόρη μου και της είπε “έλα σε παρακαλώ δίπλα”. Πήγε η κόρη μου δίπλα, είδε την κατάσταση και αμέσως κάλεσε το 166 γιατί ο Γιώργος δεν είχε προλάβει να πάρει, τα ανέλαβε όλα η κόρη μου, η γυναίκα ήταν νεκρή από ώρα, το σπίτι ήταν γεμάτο αίματα. Το δράμα είναι ότι όλα τα είδε το 5χρονο κοριτσάκι, επειδή το ξέρω είναι πανέξυπνο παιδί και πολύ χαριτωμένο και ο μικρούλης καθόταν σε μια καρέκλα και κοιτούσε αποσβολωμένος με μια πιπίλα στο στόμα».

Η συγκλονιστική εικόνα μετά την τραγωδία αποτυπώνεται και στα λόγια μιας άλλης γειτόνισσας, η οποία περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές αλλά και την αγωνία των μικρών παιδιών της οικογένειας.

«Άκουσα θόρυβο από πάνω βγήκα να δω τι έγινε. Άκουσα τον Γιώργο να λέει “έχασα την γυναίκα μου”. Ήταν εδώ και ο πατέρας της που έχει και καρδιακά προβλήματα και ο αδερφός της του είπε να φύγει. Κατέβηκαν τα παιδιά κάτω, τους έδωσα νερό και ένα κρουασάν να φάνε. Το μεγαλύτερο παιδί έλεγε “έφυγε η μαμά…”» λέει η γειτόνισσα.

Η ξαφνική απώλεια μιας νέας μητέρας και του μωρού της θέτει ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επελέγη ο τοκετός στο σπίτι και αν υπήρξε ιατρική παρακολούθηση.

Ρεπορτάζ: Βασίλειος Σακουλέβας