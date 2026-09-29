Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Κίτρινη» περίπτωση στο MedWatch – Θα ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Στην κατηγορία των «κίτρινων» περιπτώσεων του MedWatch εντάχθηκε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τρίτη (29.09.2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα της νέας πλατφόρμας ελέγχου. Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση θα διαβιβαστεί προς έλεγχο στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, διευκρινίζοντας ότι από τα στοιχεία του συστήματος προκύπτει πως διαθέτει άδεια.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος ειδικότερα στη Μαρία Καρυστιανού και στο ιατρείο της προέδρου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», σημείωσε ότι το MedWatch δεν κατέταξε την περίπτωσή της στις «κόκκινες», αλλά στις «κίτρινες» υποθέσεις που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης. «Δεν έχω καμία πρόθεση να την τρομοκρατήσω», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι τον σχετικό έλεγχο θα διενεργήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στον οποίο ανήκει.

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Τι εντόπισε το MedWatch για την περίπτωση Καρυστιανού

Κατά την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της πλατφόρμας, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ειδικά στην περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, εξηγώντας τη διαφορά ανάμεσα στην «κίτρινη» και την «κόκκινη» κατηγοριοποίηση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η περίπτωση χαρακτηρίστηκε «κίτρινη», καθώς από τα διαθέσιμα στοιχεία προέκυψε ότι υπήρχε άδεια. Αυτό, ωστόσο, δεν κλείνει τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς τα σχετικά ευρήματα θα εξεταστούν από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε, παράλληλα, να αποσυνδέσει τον έλεγχο από οποιαδήποτε πολιτική διάσταση, δηλώνοντας ότι δεν έχει «καμία πρόθεση να την τρομοκρατήσει».

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468 «κόκκινες» επιχειρήσεις σε δέκα ημέρες

Η αναφορά στην πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων του MedWatch, έπειτα από δέκα ημέρες λειτουργίας του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο υπουργείο Υγείας, το σύστημα εντόπισε 468 «κόκκινες» επιχειρήσεις σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, στις οποίες μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία σχετικά με υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, καθώς και 231 ευρήματα για βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η σχετική δραστηριότητα δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Το σύστημα εντόπισε ακόμη 911 διαδικτυακά περιεχόμενα με αναφορές σε μπότοξ και άλλες ενέσιμες θεραπείες οι οποίες, σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργείου, δεν θα έπρεπε να διαφημίζονται.

Στα πρώτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται επίσης 16 ευρήματα που αφορούν περιπτώσεις χωρίς εξέταση συνταγών και πέντε επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας.

Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις

Τα ευρήματα του MedWatch δεν οδηγούν αυτομάτως σε διαπίστωση παράβασης, αλλά διαβιβάζονται στους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να αξιολογηθούν και, όπου απαιτείται, να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τη διαδικτυακή προβολή σχετικών υπηρεσιών, καθώς μέσα στις πρώτες ημέρες καταγράφηκε μείωση κατά 91% στις online διαφημίσεις που βρίσκονται στο πεδίο ελέγχου του συστήματος.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας, μειούμενος εμφανίζεται και ο αριθμός των περιπτώσεων που το MedWatch κατατάσσει στην «κόκκινη» κατηγορία.