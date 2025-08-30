Πάτρα: «Αν δεν κατηγορηθεί για φόνο o οδηγός της μηχανής, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου» λέει ο πατέρας της 8χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την νεκρή 86χρονη

Σοκαρισμένος είναι ο πατέρας της 8χρονης που τραυματίστηκε όταν μηχανή έπεσε πάνω στο παιδί και σε μια 86χρονη γειτόνισσά του που το κρατούσε από το χέρι σε δρόμο της Πάτρας το βράδυ της Παρασκευής (29.8.25), με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της ηλικιωμένης.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα σημειώθηκε όταν ο οδηγός της μηχανής, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε τη γυναίκα η οποία διέσχιζε τον δρόμο, κρατώντας το 8χρονο κοριτσάκι με το δεξί της χέρι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τον τροχαίο η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας

«Ήρθε η γειτόνισσα η οποία είναι πολλά χρόνια γειτόνισσα μας η οποία ξέρει τα παιδιά μου, εγώ είμαι 44 χρονών έχω τρία ανήλικα παιδιά, είμαι οδηγός βαρέου οχήματος νταλίκας και ήρθε η γιαγιά η οποία είχε πει στην μικρή θα έρθω το απόγευμα να σε πάω βόλτα, χτύπησε η μακαρίτισσα την πόρτα μου και της λέω “γιαγιά Τιτίκα η μικρή δεν είναι εδώ έχει πάει με την μαμά της να ψωνίσει”», λέει στο newsit.gr ο πατέρας του κοριτσιού.

«Έρχεται την παίρνει μετά από λίγο όλο χαρά το παιδί μου φεύγουν όλο χαρά το παιδί μου να πάμε στο νότιο πάρκο, μιλάμε για μια απόσταση από το σπίτι μου 500 μέτρα όπου στην μέση υπάρχει παραλιακή ζώνη, οδός ταχείας κυκλοφορίας ας το πούμε, από εκεί γίνεται είσοδος και έξοδος στην Πάτρα», προσθέτει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γυρνώντας από το νότιο πάρκο και λίγο πριν να ανέβει η γιαγιά με το παιδί μου πάνω στο διάζωμα για να περάσουν στο άλλο ρεύμα απέναντι ο ασυνείδητος οδηγός πέρασε με κόκκινο το φανάρι από την Ιερόθεου επί της ακτής Δυμαίων με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η γιαγιά βλέπει την μηχανή ότι πάει να πέσει πάνω στο παιδί, πετάει το παιδί στο πεζοδρόμιο χτυπάει την γιαγιά την σακατεύει. Ακαριαίος θάνατος επιτόπου και σπάει χέρια πόδια και στο παιδί μου και αυχένα», τονίζει.

«Το θέαμα που αντίκρισα στο νεκροτομείο ήταν απερίγραπτο»

«Με παίρνουν τηλέφωνο από το ΕΚΑΒ και μου λένε τι είχε συμβεί. Πάω να δω το παιδί μου και έπειτα πήγα να δω την γιαγιά στο νοσοκομείο. Η γιαγιά που είπαν πως πέθανε. Το θέαμα που αντίκρισα εγώ στο νεκροτομείο ήταν απερίγραπτο δεν έχω ξανά δει κάτι τέτοιο», αναφέρει.

«Σήμερα το πρωί με κάλεσε η τροχαία να δώσω κατάθεση, εγώ χθες το βράδυ 4:30 ήμουν στο σημείο που έγινε το περιστατικό στο σημείο υπάρχει 150 μέτρα φρενάρισμα και διάσπαρτα τα κομμάτια της μηχανής. Σήμερα θα περάσει από ανακριτή και εισαγγελέα, εγώ είμαι 45 χρονών έχω τρία παιδιά, η αυτοθυσία που έκανε αυτή η γυναίκα για να σώσει το παιδί μου και αν έχω και λίγο φιλότιμο επάνω μου και φοράω παντελόνια, αν αυτός δεν κατηγορηθεί για κακούργημα για φόνο, τον νόμο θα τον πάρω στα χέρια μου εγώ. Και θα το κάνω για την αυτοθυσία που έκανε αυτή η γυναίκα για το παιδί μου. Εγώ θα τον σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια και ας έρθουν να με δικάσουν», καταλήγει ο πατέρας της 8χρονης.