Πάτρα: Ανήλικες έβαλαν 13χρονη να τους ζητήσει συγγνώμη και να τους φιλήσει τα πόδια – Το κατέγραψαν σε βίντεο

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, σόκαρε αυτή τη φορά την κοινωνία της Πάτρας.

Οι αρχές στην Πάτρα συνέλαβαν 4 ενήλικες ηλικίας 13-15 ετών, οι οποίες έκαναν bullying σε ένα κορίτσι 13 ετών και μάλιστα την υποχρέωσαν να τους φιλήσει τα πόδια, την ώρα που μάλιστα που κατέγραφαν το περιστατικό βίας σε βίντεο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της πόλης, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν με τις ίδιες να καταγράφουν τις πράξεις τους σε βίντεο.

Οι ανήλικες, συνελήφθησαν για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η μητέρα μίας από τις κατηγορούμενες ανήλικες, είπε στο Mega σχετικά με το περιστατικό: «Τα παιδιά είχανε μία διαφωνία και της είπανε να ζητήσει συγγνώμη της κοπελίτσας. Απλά της το είπαν με τρόπο ταπεινωτικό, της είπαν να σκύψει και να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. Εμένα, το δικό μου το παιδί μου είπε “δεν συμμετείχα” και ότι τα έκανε μόνο ένα παιδί αυτά. Ότι ναι, την υπέβαλε σε αυτήν την πράξη ένα κορίτσι, αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε τα παιδιά, πρέπει να δούμε τη δικογραφία».

«Για ένα αγόρι ήταν (η διαφωνία) ουσιαστικά. Απλά, είναι παιδιά, εντάξει, είναι στην εφηβεία. Συμμαθήτριες. Μέσα σε 5 λεπτά έγινε αυτό, δεν ήτανε από ό,τι μας είπανε εκεί πέρα και οι αστυνομικοί, ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε όταν σχολάσανε τα παιδιά, αλλά επειδή ήταν έξω ακριβώς από το σχολείο, πήρε θέση και η Διεύθυνση. Αποβολή πήρανε, διήμερη αποβολή. Πήγε η μητέρα και έκανε παράπονο στη διευθύντρια και μετά έκανε και μήνυση».