Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο και τραυμάτισε έναν εργαζόμενο στην καθαριότητα

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα. Αυτοκίνητο έπεσε εν κινήσει στο πίσω μέρος ενός απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εργαζόμενος στην καθαριότητα.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε με ταχύτητα σε προσωρινά σταθμευμένο απορριμματοφόρο.

Το ΙΧ «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του οχήματος του δήμου, χτυπώντας και εργαζόμενο καθαριότητας.

Ο άνδρας ευτυχώς όχι σοβαρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η οδός Κορίνθου παρέμενε κλειστή.

Επί τόπου και η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.