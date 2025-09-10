Πάτρα: «”Έφυγε” από παθολογικά αίτια», επιμένει η μητέρα του 2,5 μηνών βρέφους που πέθανε το 2013 – «Η γυναίκα μου χαστούκισε την κόρη μας», λέει ο πατέρας

Εκατέρωθεν κατηγορίες εξαπολύουν η μητέρα και ο πατέρας για τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους τους – το άτυχο μωρό σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση έφερε σημάδια κακοποίησης, ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, υπόθεση που εξετάστηκε από την «αμαρτωλή» ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας.

«Δεν υπάρχει κακοποίηση» λέει η μητέρα για τον ύποπτο θάνατο του μόλις 2,5 μηνών βρέφους της στην Πάτρα το 2013 στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε σήμερα (10.09.2025) στο Mega και στο Live News. Εκτός από το μωρό που πέθανε φέροντας σοβαρότατα τραύματα, και το αδερφάκι του, 2 χρόνια μετά στην ηλικία των 2 μηνών και 19 ημερών νοσηλεύτηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2014, σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων με σημάδια κακοποίησης.

Η 33χρονη επιμένει πως το 2,5 μηνών μωρό της πέθανε από παθολογικά αίτια.

«Έσπαγαν οι φλέβες του»

«Γέννησα, και μετά από 3 ημέρες μπήκε στο νοσοκομείο το παιδί. Είχε παλινδρόμηση, είχε αλλεργία και δεν δεχόταν κανένα γάλα».

Το μωρό επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας. Λίγες μέρες μετά όμως, παρουσίασε το μοιραίο επεισόδιο.

«Μετά από λίγες ημέρες μας έκανε εμετό με αίμα και το πήγαμε στο νοσοκομείο, κλινικά νεκρό», είπε η μητέρα και συμπλήρωσε:

«Έσπαγαν οι φλέβες του εν ώρα ταξιδιού. Από την ώρα που έφυγε από τα Γιάννενα για να πάει στην Πάτρα, από τις λακκούβες και από τον παλιό τον δρόμο έσπαγαν οι φλέβες του. Δεν άντεχε ο οργανισμός του».

Όπως υποστηρίζει, ενώ αρχικά θεωρήθηκε πως το παιδί ήταν κακοποιημένο, μετά τις εξετάσεις που του έγιναν διαπιστώθηκε, όπως λέει, πως λόγω της ιογενούς μηνιγγοεγκεφαλίτιδας έσπαγαν τα αγγεία και δημιουργούνταν μελανιές.

Τι αναφέρει για το δεύτερο παιδί

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς έναν χρόνο μετά τον θάνατο του βρέφους, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι 2,5 μηνών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο το κόκκαλο του μηρού και τραύμα στο κεφάλι.

Αμέσως στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός, με τη μητέρα πάντως να λέει πως δεν υπάρχει κακοποίηση.

«Ήταν στον ύπνο επάνω αλλά το έκανε ο ίδιος, δεν έκανα εγώ κάτι. Εμένα με έστειλε να πάω να πάρω το γάλα, όπως γύρισε το είχε στο κρεβάτι και το πάτησε και το πήγαμε απευθείας στο νοσοκομείο. Δεν έμεινε το παιδί στο νοσοκομείο, πουθενά».

Το σίγουρο είναι πως αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε έναν χρόνο στην ίδια οικογένεια. Όπως παραδέχεται η 33χρονη, στη συνέχεια κρίθηκαν ακατάλληλοι ως γονείς και τους αφαιρέθηκε η επιμέλεια.

«Φαινόταν σαν κακοποίηση από γονείς»

«Όπως έφτασε το παιδί από τα Γιάννενα στην Πάτρα, φαινόταν σαν κακοποίηση από γονείς. Μόνο που το παιδί δεν είχε καμία από εμάς και όταν το βάλαμε στο ασθενοφόρο δεν είχε καμία μελανιά.

Εκεί στην Πάτρα στο νοσοκομείο είδαμε κι εμείς τις μελανιές. Τα υπόλοιπα παιδιά που απομακρύνθηκαν γιατί… Λόγω του πρώτου περιστατικού με το παιδί. Το ένα για ένα σπάσιμο στο πόδι και το άλλο με αμυγδιλίτιδα. Tο κράτησαν λόγω ότι είδαν το ιστορικό. Και ήταν υγιέστατες οι κοπέλες. Ούτε η μία ούτε η άλλη».

«Εμένα με χτυπούσε, τα παιδιά όχι»

Η 33χρονη καταγγέλλει στο Live News πως ο εν διαστάσει σύζυγός της ήταν βίαιος και κακοποιητικός. Την χτυπούσε ακόμα και μπροστά στο μικρότερο παιδί τους, αλλά πότε, όπως λέει, δεν σήκωσε χέρι πάνω στα παιδιά.

«Πάντα με χτύπαγε. Τα παιδιά δεν τα χτύπησε ποτέ. (Συνελήφθη) για ενδοοικογενειακή βία μπροστά σε ανήλικο παιδί, με μαχαίρια και με ξυλοδαρμό. Έχω και σπασμένα πλευρά. Έχω και σημάδια σε όλο μου το κορμί, η αδερφή μου με βοήθησε να σωθώ και να σταθώ όρθια. 15 χρόνια είμαι παντρεμένη με αυτόν τον άνθρωπο και έχω φάει το ξύλο της ζωούλας μου και φοβόμουν να φύγω από κοντά του γιατί με απειλούσε, με την αδελφή μου, με τους παππούδες μου και προτίμησα να καθίσω να φάω το ξύλο γιατί τον φοβόμουν».

Το τελευταίο περιστατικό ακραίας βίας οδήγησε τον εν διαστάσει σύζυγό της και στη φυλακή έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια της μικρότερης κορούλας τους.

«Ήμουν για δουλειά, ήρθε με πήρε από τη δουλειά μου και πήγαμε στο σπίτι, μας είδαν αστυνομικοί να γυρνάω στο σπίτι μαζί του και γελάγαμε και με το που μπήκαμε στο σπίτι με σάπισε στο ξύλο και το παιδί μου μπροστά. Το παιδί μου τα είδε όλα».

Η 33χρονη καταγγέλλει πως εξακολουθεί να δέχεται απειλές από εκείνον μέσα από τη φυλακή. Ο ίδιος πάντως προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της υποστηρίζοντας πως ασκεί σωματική βία στο μικρότερο παιδί τους.

Πατέρας του βρέφους: «Η γυναίκα μου κακοποιεί…»

Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση, δίνει ο πατέρας του βρέφους ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία κατά της συζύγου του.

«Είχαν γίνει πολλά πράγματα με τον Παναγιωτάκη, πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Ο μικρός γεννήθηκε με ένα θεματάκι, παλινδρόμηση. Έβγαζε συνέχεια το γάλα του…. Το πήγαμε εδώ στο πανεπιστημιακό Ιωαννίνων όπου νοσηλεύτηκε σε θερμοκοιτίδα μέσα γύρω στις 13 ημέρες. Έκατσε εκεί άλλες 30 ημέρες και ο μικρός είχε διαγνωστεί ότι είχε αλλεργία στη λακτόζη», είπε αποκλειστικά στο Live News.

«Γυρνώντας μετά από 47 ημέρες στο σπίτι, έκανε πάλι εμετό ο μικρός, μας έλεγαν οι γιατροί θα τον βάζετε με διάφορους τρόπους για ύπνο, πάντα θα είναι στο πλάι για να μην κάνει αναρρόφηση και τέτοια. Τρέχαμε με τον μικρό συνέχεια. Μέχρι που 29/12/12 είχε η … Έχω και φωτογραφίες του μικρού που τον κρατούσα αγκαλιά. Ο μικρός ήταν μία χαρά, τέλεια, γέλαγε και είχε ξεπεράσει αυτό το προβληματάκι με την παλινδρόμηση. Κανόνισε η σύζυγός μου να πάμε για να διασκεδάσουμε έξω. Πήγαμε τον μικρό κατά τις 12 στην γιαγιά του και στις 3 τα ξημερώματα γυρίσαμε στο σπίτι να πάρει η … τον μικρό», σημειώνει, συμπληρώνοντας:

«Γυρνώντας στο σπίτι μας, πήγα στην κουζίνα για να του φτιάξω γάλα. Δίνω το γάλα στην …, όπως το έδινε το γάλα ο μικρός πνίγηκε και μελάνιασε. Τον πηγαίνω κατευθείαν στο μπάνιο και συνήλθε ο μικρός. Κατευθείαν τον πήγαμε στο νοσοκομείο όπου διαγνώστηκε με παραλίγο αιφνίδιο θάνατο. Αν δεν του έκανα αυτό το μπανάκι, μου είπε η γιατρός, θα είχε ‘φύγει’ στα χέρια μας. Ο μικρός μετά έκατσε γύρω στις 6 – 8 ώρες εδώ στα Ιωάννινα και μετά έφυγε διακομιδή για το Παίδων στην Πάτρα».

«Δεν μπορώ να το ξεχάσω»

Όπως λέει ο πατέρας του βρέφους:

«Ο κ. Ηλιάδης μάς είπε ‘μα ο μικρός είναι κακοποιημένος’, ότι έχει κρανιοεγκεφαλικές πιέσεις, ότι έχει πολλούς μώλωπες, που αυτό το πράγμα στα Ιωάννινα, οι μώλωπες και αυτά, δεν υπήρχαν πουθενά. Το μόνο που είχε ήταν ένας μώλωπας στο στήθος, όταν τον πήραμε από τη γιαγιά, μία εκδορά φαινόταν, μία κοκκινίλα. Μετά είχε περισσότερες, μετά είχε και στο μέτωπο, είχε και στο στήθος το αριστερό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω ούτε και εγώ και μας είπαν ότι είχε κάτι πλευρά σπασμένα, που αυτό… Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να έχει συμβεί. Δεν γίνεται να έχει συμβεί, γιατί ο μικρός από την ημέρα που είχε γεννηθεί έχει κάτσει μόνο 7 ημέρες στα χέρια τα δικά μας. Ήθελα να την ξανανοίξω (την υπόθεση) αλλά δεν με άφηναν, ούτε η σύζυγός μου ούτε η πεθερά μου. Ζήτησα πάλι εγώ ιατροδικαστική, δεν γίνεται να είναι από την πάθηση, δεν γίνεται να σπάνε αγγεία».

Μιλώντας για το δεύτερο παιδί τους, ο ίδιος επισημαίνει:

«Πριν από 9 μήνες έχω καταθέσει κάποια χαρτιά γιατί φοβόμουν ότι η… κακοποιεί την μικρή. Εγώ αυτήν την στιγμή βρίσκομαι στη φυλακή μέσα γιατί είχα δει ένα σημειωματάριο της … που έγραφε ‘πώς να πω στον … την αλήθεια, ότι εγώ την μικρή την είχα χτυπήσει από τα νεύρα μου που δεν σταμάταγε το κλάμα’, κατά λέξη, και τα έχω καταθέσει εδώ και 9 μήνες πριν ανοίξει αυτή η υπόθεση».

«Εγώ ήμουν πάντα για δουλειά με τον κουμπάρο μου και γυρνώντας στο σπίτι και είδα την μικρή να έχει μία γάζα στο ποδαράκι της και της λέω ‘τι έγινε εκεί;’, μου λέει ‘την πάτησα εγώ κατά λάθος στον ύπνο’. Επειδή φοβόμουν ότι θα μας πάρουν την επιμέλεια, λόγω του μικρού γιατί η θεία της μας έκανε καταγγελία ότι εμείς κακοποιούμε το παιδί, ότι εμείς σκοτώσαμε ένα παιδί, ότι εμείς είμαστε ναρκομανείς και τέτοια. Το χτύπησε η μάνα του, αλλά με ποιον τρόπο δεν γνωρίζω αλλά δεν είναι μόνο το ένα τραύμα, είχε και άλλο τραύμα. Ήταν στο αυτάκι της, με 9 ράμματα. Κατά λάθος τής κουνήθηκε το μωρό και την έβαλε στο καρότσι και έτσι όπως κουνήθηκε το μωρό, της έσκισε το αυτί στο σίδερο του καροτσιού και πάλι είπα ότι το έκανα εγώ κατά λάθος γιατί φοβόμουν ότι θα μου πάρουν εμένα και άλλο παιδί».

Για το περιστατικό της ενδοοικογενειακής βίας, λέει:

«Η … δούλευε σε ένα σούπερ μάρκετ, εγώ δούλευα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Γυρνώντας από τη δουλειά της, αφήσαμε το αμάξι κάτω και επειδή πάντα το κάναμε αυτό με την τελευταία την κόρη μου, της έδινα τα κλειδιά από το αυτοκίνητό μου για να πατάει το κουμπάκι επειδή της αρέσει ο ήχος που έκανε το αμάξι και το κλείδωνε. Έτσι όπως πήρε το μωρό τα κλειδιά, της έπεσαν σε ένα φρεάτιο. Κατευθείαν η μαμά της της έριξε σφαλιάρα στο πρόσωπο. Εκεί τρελάθηκα και εγώ και άρχισα και φώναζα.

Μας έκανε μία καταγγελία μία γειτόνισσα ότι κακοποιώ εγώ τη σύζυγό μου και το παιδί. (…) Εκείνη τη φορά μόνο της φώναξα. Στις 22/05/24 ήμασταν στο σπίτι, εγώ έβλεπα μαζί με την … και την μικρή ταινία. Η μικρή έπινε σοκολατούχο γάλα, έτσι όπως καθόταν κάτι σκέφτηκε, γυρνώντας το κεφάλι για να μου κάτι (…) παίρνει σβάρνα το ποτήρι με το χεράκι της και ρίχνει πάνω στο χαλί, είχαμε ένα άσπρο χαλί τότε και σηκώνεται η … και της ρίχνει μία σφαλιάρα (…) και της έβγαλε αίμα από το στόμα. Παίρνω τη μικρή, την βουτάω και εκεί εγώ ξεκίνησα και έκανα αυτό το πράγμα, την ενδοοικογενειακή βία».

«Κάθε φορά που το έβλεπα, είχε καινούργιες μελανιές»

Στις 30 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς, το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών, μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταξύ ζωής και θανάτου. Η γιαγιά του μωρού θυμάται στο Live News εκείνη τη νύχτα και τα λόγια που της είπε ο γιος της:

«Εκείνο το βράδυ που πήγαν και το πήραν ξημερώματα, που γύρισαν σπίτι και πήγε ο γιος μου να ταΐσει το μωρό. Το μωρό πνίγηκε, έκλαιγε συνέχεια, πνίγηκε κατά τη διάρκεια που το τάϊζε, λιποθύμησε, δεν ξέρω τι έκανε και το πήρε ο γιος μου και το έβαλε στην βρύση για να το συνεφέρει και πήγε γυμνό στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ο κ. Ηλιάδης είχε πει ότι το μωρό έχει μώλωπες. όταν έφυγε το μωρό από τα Γιάννενα, το μωρό δεν είχε κανένα σημάδι».

Η γιαγιά του βρέφους υποστηρίζει ότι το εγγονάκι της δεν είχε σημάδια όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

«Το είχαν στην ΜΕΘ, ήταν διασωληνωμένο το μωρό, είχε πίεση εγκεφάλου απ΄ό,τι μου είπε ο κ. Ηλιάδης. Και μου είπε ότι το μωρό είναι κακοποιημένο, είναι χτυπημένο και μου έδειξε κάποιους μώλωπες που είχε στο κoρμάκι του».

Στην πρώτη εξέταση πάντως που έγινε στο μωρό, οι γιατροί διαπίστωσαν εκχυμώσεις στους γλουτούς, μώλωπες δεξιά στο μέτωπο και εκδορά στη μύτη.

Η μαγνητική εγκεφάλου έδειξε υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία και υπαραχνοειδή αιμορραγία. Διαπιστώθηκαν κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές, ενώ η ακτινογραφία θώρακος έδειξε παλιά κατάγματα στα πλευρά.

Οι διαπιστώσεις των γιατρών μαρτυρούσαν ότι στις λίγες μέρες που έζησε το βρέφος, βίωσε την κόλαση.

Μετά την φρίκη που έζησε, ξεψύχησε λίγες μέρες μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, με το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση να αποδίδει τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, κάτι που οι γονείς επικαλέστηκαν στη δίκη τους και δεν καταδικάστηκαν.

«Γεννήθηκε με ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα»

«Εκείνη την ημέρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, το μωράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, είχε παλινδρόμηση. (…) Εγώ είδα ένα σημαδάκι στο χεράκι του, ένα στο μπουτάκι και ένα στο μάγουλό του. Μου είπε ο κ. Ηλιάδης ότι ήταν χτυπήματα. Το παιδάκι όταν γεννήθηκε, δεν το ήξεραν όμως οι γονείς, δεν το ήξερε κανένας ότι γεννήθηκε με ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα».

«Αφού το παιδί απεβίωσε και μετά, στη νεκροψία φάνηκε ότι τα σημάδια που είχε γινόταν από σπασμένα αγγεία. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα καν ότι το μωράκι είχε μεταφερθεί ούτε στα Γιάννενα αλλά ούτε και στο Ρίο. Το έμαθα μετά από τρεις ημέρες που πήρα τον γιο μου τηλέφωνο. Κάθε φορά που πήγαινα εγώ και το έβλεπα, είχε καινούργιες μελανιές στο σώμα του. Μου το είπε ο κ. Ηλιάδης την πρώτη ημέρα που πήγα, το μωρό είναι κακοποιημένο, το χτύπησαν. Αυτό μου είπε».