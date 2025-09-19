Ελλάδα

Πάτρα: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο – Άγνωστοι τοποθέτησαν φιάλη βουτανίου με εύφλεκτο υλικό

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας - Προκλήθηκαν φθορές σε πόρτα του Ιδρύματος
Μία πολύ σοβαρή υπόθεση ερευνά τις τελευταίες ώρες η αστυνομία καθώς εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πάτρας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη τα ξημερώματα της Παρασκευής (19.09.25) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.

