Φωτιά στις Σέρρες σε δασική έκταση – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στις Σέρρες το απόγευμα της Τρίτης 26.05.2026.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Σερρών, σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ μέχρι να πέσει ο ήλιος συνέδραμαν και δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγια σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Άγιος Ιωάννης Σερρών. Επιχειρουν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2026

Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες ΟΤΑ.