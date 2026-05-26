Αγία Παρασκευή: Βρήκαν όλμους στο διαμέρισμα που αγόρασαν

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται για ιταλικούς όλμους από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αγοραστές ενός διαμερίσματος στην Αγία Παρασκευή. Οι ανυποψίαστοι ιδιοκτήτες βρέθηκαν μπροστά σε τρεις όλμους και χρειάστηκε να επέμβει ο στρατός.

Όλα άρχισαν όταν μητέρα και κόρη αγόρασαν διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, μπήκαν στην κουζίνα όπου αντίκρισαν τους τρεις όλμους.

Σύμφωνα με τον Alpha, οι δύο όλμοι ήταν ενεργοί, έχοντας περόνη

Στη συνέχεια οι δύο γυναίκες κάλεσαν την ΕΛΑΣ.

Και οι αστυνομικοί με τη σειρά τους ειδοποίησαν τους άνδρες του τάγματος εκκαθαρίσεων ναρκοπεδίων ξηράς του στρατού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για ιταλικούς όλμους από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 

Όπως φαίνεται, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή είχε ζήσει τον πόλεμο και κρατούσε τους όλμους, ενώ στη συνέχεια οι κληρονόμοι του πούλησαν το διαμέρισμα.

