Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης Γάλλου τουρίστα σε φαράγγι

Χρειάστηκε να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση στο φαράγγι Αγίας Ειρήνης του Δήμου Καντάνου – Σελίνου Χανίων, στην Κρήτη για έναν 67χρονο άνδρα από τη Γαλλία, που ήταν σε ομάδα περιπατητών. 

Οι άνθρωποι που ήταν μαζί του ειδοποίησαν την Πυροσβεστική ζητώντας βοήθεια και άμεσα, έσπευσαν στο φαράγγι στα Χανιά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανου και την 19 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματισμένο άνδρα, τον ασφάλισαν και τον μετέφεραν στη νότια έξοδο του φαραγγιού όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Την επιχείρηση συνέδραμαν και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανατολικού Σελίνου.

