Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο προσωρινά κρατούμενοι για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Ο 25χρονος και ο 21χρονος απαγορεύεται να βγουν από την χώρα ενώ είναι υποχρεωμένο μία φορά τον μήνα να παρίστανται στο αστυνομικό τμήμα
Ο 25χρονος / EUROKINISSI

Ελεύθεροι πρόκειται να αφεθούν άμεσα ο 21χρονος και ο 25χρονος, οι οποίοι είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί πριν από περίπου έναν μήνα στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας.

Αρχικά για την φωτιά στην Πάτρα, είχε συλληφθεί από την αστυνομία ο 25χρονος και αργότερα ο 21χρονος, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή είχαν οδηγηθεί στις φυλακές.

Στη συνέχεια οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο νεαρών έδωσαν νέα στοιχεία στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα ο ανακριτής να αποφασίσει την αποφυλάκισή τους, έπειτα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως.

Τόσο στον 25χρονο όσο και στον 21χρονο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ είναι υποχρεωμένο μία φορά τον μήνα να παρίστανται στο αστυνομικό τμήμα. Ακόμα πρέπει να καταβάλουν ένα συγκεκριμένο ποσό χρηματικής εγγύησης.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η φωτιά στην Αχαΐα ήταν από τις δυσκολότερες αυτού του καλοκαιριού αφού κάηκαν σπίτια και επιχειρήσειςμε τους πυροσβέστες να δίνουν μια τιτάνια μάχη για τον περιορισμό της. 

