Πάτρα: Γνώριμος των αρχών ο 46χρονος οδηγός της φονικής παράσυρσης – Είχε κάνει φυλακή για ναρκωτικά και κλοπές

Ο 46χρονος φέρεται να πέρασε το φανάρι με κόκκινο και να έπεσε πάνω στη γιαγιά και στην ανήλικη
Ο 46χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα στην Πάτρα με την 86χρονη και την 8χρονη

Ποινικό παρελθόν έχει ο 46χρονος που φέρεται να πέρασε με κόκκινο, στο τρομακτικό δυστύχημα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία θυσιάστηκε στην προσπάθεια στης να σώσει το 8χρονο κοριτσάκι που συνόδευε.

Το δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ έχει βυθίσει στη θλίψη τη γειτονία όπου έμενε η 86χρονη κυρία Τιτίκα.

Η γυναίκα είχε βγάλει για βόλτα το κοριτσάκι κι όταν πήγαν να περάσει το δρόμο, τότε η μηχανή με ταχύτητα έπεσε πάνω τους. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία ο 46χρονος φέρεται να πέρασε το φανάρι με κόκκινο και να έπεσε πάνω στη γιαγιά και στην ανήλικη.

Η 86χρονη μετέτρεψε το σώμα της σε ασπίδα προκειμένου να προστατέψει το κοριτσάκι. Ωστόσο η ίδια δεν τα κατάφερε κι άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Πατρών από τον οποίο ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Ωστόσο ο οδηγός της μηχανής που διαμένει μόνιμα στην Πάτρα, είναι παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών. Αποφυλακίστηκε το 2013, ενώ έχει εκτίσει ποινές για ναρκωτικά και κλοπές.

Ο 46χρονος είχε μείνει για δύο χρόνια στη φυλακή.    

