Πάτρα: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε απορριμματοφόρο τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο – Βίντεο ντοκουμέντο

«Ήρθε κατευθείαν πάνω στο απορριμματοφόρο» λέει ο τραυματίας υπάλληλος καθαριότητας
Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω στο απορριμματοφόρο στην Πάτρα
Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω στο απορριμματοφόρο στην Πάτρα

Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε απορριμματοφόρο στην Πάτρα το πρωί του Σαββάτου (27.12.25) καταγράφεται σε βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη στις 08:00 το πρωί όταν απορριμματοφόρο του δήμου Πατρέων σταμάτησε στην οδό Κορίνθου και δύο εργαζόμενοι κατέβηκαν για να αδειάσουν τον κάδο που βρίσκεται εκεί.

Ανυποψίαστοι οι δύο εργαζόμενοι βλέπουν ξαφνικά ένα μαύρο αυτοκίνητο να «καρφώνεται» πάνω στο απορριμματοφόρο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο ένας από τους δύο υπαλλήλους καθαριότητας του δήμου ενώ από τύχη αποφεύχθηκε η τραγωδία.

 

Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν σε κατάσταση μέθης.

«Έπαιρνα τον κάδο μαζί με το παιδί το άλλο. Τον βάζουμε επάνω, δεν προλάβαμε να τον ανεβάσουμε κι αυτός ήρθε κατευθείαν επάνω, τίποτα, ούτε να σταματήσει, να κόψει», ανέφερε ο κ. Μιχάλης που τραυματίστηκε από το αυτοκίνητο.

«Από πάνω ως κάτω πονάω», είπε.

