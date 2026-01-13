Πάτρα: Καρέ καρέ το σχέδιο φυγής της 16χρονης, η αλλαγή προορισμού και η διαγραφή από τα social media

«Την άφησα σε διαφορετικό προορισμό από τον αρχικό», λέει στο newsit.gr ο οδηγός του ταξί που μετέφερε στην Αθήνα την 16χρονη Λόρα που αγνοείται την προηγούμενη Πέμπτη από την Πάτρα στην Αθηνα.

Συνεχίζεται το θρίλερ με την 16χρονη Λόρα με πολλά ερωτήματα να μην έχουν βρει ακόμα απαντήσεις και με τους γονείς της κοπέλας στην Πάτρα να αγωνιούν για την κόρη τους. Ένα πρωινό σαν όλα τα άλλα που τελικά εξελίχθηκε στην αρχή ενός μυστηρίου. Η ανήλικη την περασμένη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ξύπνησε κανονικά το πρωί και προσποιήθηκε ότι πήγε στο σχολείο όμως εκεί δεν έφτασε ποτέ. Αντίθετα μπήκε σε ταξί προκειμένου να την μεταφέρει στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μέχρι στιγμές καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει η αστυνομικές αρχές προκύπτει ότι η 16χρονη σχεδίαζε την φυγή της από το σπίτι αλλά δεν το έχει εκμυστηρευτεί σε κανέναν.

Μια σειρά από κινήσεις αλλά και ενέργειες αποδεικνύουν ότι η ανήλικη με κάθε λεπτομέρεια και βήμα βήμα οργάνωνε εδώ και μέρες την εξαφάνισή της.

Η νεαρή κοπέλα λίγες μέρες πριν είχε φροντίσει να πουλήσει σε πλατφορμα προσωπικά αντικείμενα της προκειμένου να έχει χρήματα, με τα οποία είχε αγοράσει ένα νέο κινητό τηλέφωνο από συμμαθητή της. Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου και 20 λεπτά πριν φύγει από το σπίτι της διέγραψε τα προφίλ της από όλα τα social media ενώ μαζί της πήρε και το διαβατήριο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά, μόνη της δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό, καθώς χρειάζεται γονική συνένωση και παρουσία κηδεμόνα την στο ταξίδι. Έτσι, στις 7:30 έφυγε από το σπίτι της και κατευθύνθηκε σε ένα κατάστημα κοντά στο σχολείο της. Στις 8 επιβιβάστηκε από το ταξί στην οδό Σώμερσετ με προορισμό την Αθήνα.

Είχε κλείσει ραντεβού με το ταξί από την προγούμενη μέρα ενώ ως αρχικό προορισμό είχε αναφέρει την στάση του μετρό Μέγαρο Μουσικής στην Βασιλίσσης Σοφίας.

«Δεν μιλούσε με κανέναν όσο ήταν μέσα στο ταξί»

Ο οδηγός του ταξί μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει καρέ καρέ την διαδρομή αλλά και το πως ήταν η νεαρή κοπέλα καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Είχε καλέσει ραδιοταξί και είχα ενημερωθεί από την προηγούμενη μέρα, εγώ ήξερα ότι θα πάω από Πάτρα – Αθήνα. Πήγα τελικά στο Ριο περίπου στις 8 το πρωί και την παρέλαβα έξω από ένα μαγαζί την κοπέλα, εκεί ήταν μόνη της δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας που ήταν περίπου 2,30 ώρες με προορισμό την Αθήνα. Δεν μιλούσαμε στην διαδρομή γιατί δεν ήξερε καλά ελληνικά. Βαφόταν για περίπου 1,30 ώρα μέχρι να φτάσουμε δηλαδή στην Ελευσίνα», περιγράφει ο ταξιτζής.

Στην πορεία του ταξιδιού υπήρξε και μία ανατροπή με την νεαρή να ζητάει από τον οδηγό να την αφήσει σε άλλο προορισμό και συγκεκριμένα στις 10:00 η ίδια αποβιβάστηκε στη συμβολή των οδών Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου στου Ζωγράφου πλησίον των Νοσοκομείων Παίδων.

Η 16χρονή Λόρα δεν φαινόταν καθόλου αγχωμένη ούτε προβληματισμένη από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί.

«Δεν μιλούσε με κανέναν όσο ήταν μέσα στο ταξί δε πήρε κάποιον τηλέφωνο, ούτε την είδα αγχωμένη. Όταν μπήκαμε στην Αθήνα δεν την άφησα στον αρχικό προορισμό αλλά κάπου αλλού και εκεί δεν είδα να την περιμένει κάποιος. Μάλιστα, πλήρωσε και η ίδια την διαδρομή με μετρητά», λέει μιλώντας στο newsit.gr.

Γιατί όμως η ανήλικη επέλεξε να αλλάξει τελικό προοριοσμό ήταν κάτι τυχαίο. Υπήρξε κάποια επικοινωνία με άλλο άτομο που ενδεχομένως της το ζήτησε ή μήπως ήθελε η νεαρή να καλύψει τα ίχνη της; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που οι αρχές καλούνται να απαντήσουν.

Το πρωί της Πέμπτης και λίγα λεπτά μετά την αναχώρησή της από το σπίτι η 16χρονη Λόρα όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που έχε βρει το φως της δημοσιότητας είχε συνάντηση με ένα άντρα στο σημείο όπου την παρέλαβε το ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 7:30 το έξω από ένα ψαράδικο η 16χρονή Λόλα συναντάει έναν άντρα αλλά και μια νεαρή κοπέλα και φαίνεται ότι κάτι της δείχνουν σου κινητό. Η νεαρή κοπέλα φαίνεται να φοράει τα ρούχα της αλλά και να έχει και την σχολική της τσάντα.

Οι γονείς της κοπέλας προσπαθούν μάθουν που βρίσκεται η κόρης και απηύθηναν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών να εντοπίσουν την 16χρονη με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Με τους αστυνομικούς να σαρώνουν την περιοχή γύρω από τα νοσοκομεία παίδων όπου και άφησε το ταξί την νεαρή αλλά και γύρω από το Μέγαρο μουσικής που ήταν και ο αρχικός προορισμό αναζητώντας βιντεολειπτικό υλικό .