Πάτρα: Με λάμπες, πιάτα και κροτίδες γιόρτασαν την πρώτη Ανάσταση

Σπάζοντας λάμπες, πιάτα και ποτήρια γιόρτασαν την πρώτη Ανάσταση οι καταστηματάρχες στην Πάτρα όπως προστάζει το έθιμο, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26).

Όταν οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα για την πρώτη Ανάσταση στο κέντρο της Πάτρας αλλά και στις συνοικίες οι πολίτες έσπασαν πιάτα και λάμπες ενώ πέταξαν δεκάδες κροτίδες.

Το έθιμο ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν στην οδό Ερμού λειτουργούσαν καταστήματα με εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Τότε οι έμποροι πετούσαν φτυάρια και αξίνες στον δρόμο, ώστε να ακουστεί παντού το άγγελμα της Ανάστασης.

Με τον καιρό, τα σιδερένια εργαλεία αντικαταστάθηκαν από λάμπες, ποτήρια, πιάτα και δυναμιτάκια.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο δυνατός κρότος έχει τη δύναμη να εκδιώξει τα κακά πνεύματα και την ίδια την έννοια του θανάτου, ανοίγοντας τον δρόμο για το Φως και την ελπίδα της Ανάστασης.

Για ακόμα μια φορά, το έθιμο αυτό κράτησε ζωντανή την τοπική ταυτότητα της Πάτρας, αποδεικνύοντας πως οι παραδόσεις δεν ξεχνιούνται- απλώς εξελίσσονται.