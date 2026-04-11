Πάτρα: Με λάμπες, πιάτα και κροτίδες γιόρτασαν την πρώτη Ανάσταση

Όταν οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα για την πρώτη Ανάσταση στο κέντρο της Πάτρας αλλά και στις συνοικίες οι πολίτες έσπασαν πιάτα και λάμπες ενώ πέταξαν δεκάδες κροτίδες
Σπασμένα πιάτα στους δρόμους της Πάτρας για την πρώτη Ανάσταση
Σπασμένα πιάτα στους δρόμους της Πάτρας για την πρώτη Ανάσταση

Σπάζοντας λάμπες, πιάτα και ποτήρια γιόρτασαν την πρώτη Ανάσταση οι καταστηματάρχες στην Πάτρα όπως προστάζει το έθιμο, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26).

Όταν οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα για την πρώτη Ανάσταση στο κέντρο της Πάτρας αλλά και στις συνοικίες οι πολίτες έσπασαν πιάτα και λάμπες ενώ πέταξαν δεκάδες κροτίδες.

Το έθιμο ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν στην οδό Ερμού λειτουργούσαν καταστήματα με εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Τότε οι έμποροι πετούσαν φτυάρια και αξίνες στον δρόμο, ώστε να ακουστεί παντού το άγγελμα της Ανάστασης.

Με τον καιρό, τα σιδερένια εργαλεία αντικαταστάθηκαν από λάμπες, ποτήρια, πιάτα και δυναμιτάκια.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο δυνατός κρότος έχει τη δύναμη να εκδιώξει τα κακά πνεύματα και την ίδια την έννοια του θανάτου, ανοίγοντας τον δρόμο για το Φως και την ελπίδα της Ανάστασης.

Για ακόμα μια φορά, το έθιμο αυτό κράτησε ζωντανή την τοπική ταυτότητα της Πάτρας, αποδεικνύοντας πως οι παραδόσεις δεν ξεχνιούνται- απλώς εξελίσσονται.

Ελλάδα
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
101
54
53
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πρώτη Ανάσταση: Από τον «ιπτάμενο» ιερέα στη Χίο μέχρι τη «Γκλόρια» στη Ζάκυνθο – Με εκκωφαντικό θόρυβο τηρήθηκε το έθιμο σε όλη την Ελλάδα
Με εκκωφαντικό θόρυβο και με τους ιερούς ναούς να σείονται τηρήθηκε και φέτος σε όλη τη χώρα το έθιμο της πρώτης Ανάστασης το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου
Η πρώτη Ανάσταση (Γκλόρια) στη Ζάκυνθο
«Έσπασαν τζάμι για να μπουν και πήραν ό,τι βρήκαν, τα διέλυσαν όλα» λέει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που διέρρηξαν άγνωστοι στη Βάρη
«Ήταν τρεις, αλλά μέσα στο αυτοκίνητο ήταν πέντε άτομα. Παρακολουθούσαν τη γειτονιά, τους είχαμε πάρει χαμπάρι, μας φαίνονταν περίεργοι»
Το σπασμένο τζάμι από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι οι διαρρήκτες
