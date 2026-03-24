Πάτρα: Μπήκε με όπλο σε σούπερ μάρκετ – «Πες στο αφεντικό σου να με ”καθαρίσει” αλλιώς θα ξανάρθω»

Η Ασφάλεια Πατρών θεωρεί ότι ο άνδρας εμπλέκεται σε περιστατικό κλοπής που έγινε στο παρελθόν στο συγκεκριμένο κατάστημα
Μεγάλη αναστάτωση το απόγευμα της Τρίτης (24.03.2026) σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα από άνδρα που μπήκε κρατώντας στα χέρια του ένα όπλο.

Όπως έγινε γνωστό, σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στην οδό Ιωνίας, στην Πάτρα ένας άνδρας Ρομά μπήκε με πιστόλι και πλησιάζοντας μία υπάλληλο της είπε: «Πες στο αφεντικό σου να με ”καθαρίσει”, αλλιώς θα ξανάρθω»!

Σύμφωνα με το tempo24.news.gr, αμέσως μετά ο οπλοφόρος έσπευσε να εξαφανιστεί, αλλά λίγα λεπτά αργότερα, σε κοντινή απόσταση, συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Όπως διαπιστώθηκε το όπλο ήταν ψεύτικο, ωστόσο σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση, εξετάζει ως επικρατέστερο σενάριο, ο άνδρας να εμπλέκεται σε περιστατικό κλοπής που έγινε στο παρελθόν στο συγκεκριμένο κατάστημα, θέλοντας πιθανότατα με την εισβολή του αυτή να εκφοβίσει τον υπεύθυνο ενόψει της δίκης.

