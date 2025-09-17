Πάτρα: Νεκρός 68χρονος μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του – Τι «βλέπουν» στην αστυνομία

Το πτώμα ενός 68χρονου εντοπίστηκε στην Πάτρα την Τετάρτη (17.09.2025). Τον νεκρό βρήκε πεσμένο μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του, φιλικό του πρόσωπο.

Ο μάρτυρας που βρήκε το πτώμα του 68χρονου κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο στην οδό Αρέθα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, κατά την αυτοψία των Αρχών εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, οι οποίες – όπως όλα δείχνουν – προκλήθηκαν από την πτώση του άτυχου άνδρα, στο έδαφος.

Από τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, ενώ φως στα αίτια θανάτου του 68χρονου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.