Ελλάδα

Πάτρα: Νεκρός 68χρονος μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του – Τι «βλέπουν» στην αστυνομία

Φως στα αίτια θανάτου του 68χρονου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή, από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών
Aσθενοφόρο
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Το πτώμα ενός 68χρονου εντοπίστηκε στην Πάτρα την Τετάρτη (17.09.2025). Τον νεκρό βρήκε πεσμένο μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του, φιλικό του πρόσωπο.

Ο μάρτυρας που βρήκε το πτώμα του 68χρονου κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο στην οδό Αρέθα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, κατά την αυτοψία των Αρχών εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, οι οποίες – όπως όλα δείχνουν – προκλήθηκαν από την πτώση του άτυχου άνδρα, στο έδαφος.

Από τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, ενώ φως στα αίτια θανάτου του 68χρονου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έξω τα εκτρώματα από την Πινακοθήκη»: Νέα συγκέντρωση μετά από κάλεσμα του πρώην βουλευτή Νικόλαου Παπαδόπουλου
Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την επιστροφή των έργων που είχαν βανδαλιστεί αλλά στοχοποίησαν και τους ΛΟΑΤΚΙ, τα εμβόλια, και τους μετανάστες
Photo 4
Newsit logo
Newsit logo