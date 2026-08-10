Πάτρα: Παιδί 2,5 χρόνων έπεσε από μπαλκόνι – Δέντρο του έσωσε τη ζωή

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (10.08.2026) στην Πάτρα καθώς ένα παιδί μόλις 2,5 χρόνων έπεσε από το μπαλκόνι.

Το ατύχημα έγινε στην Παραλία Πατρών, όταν το παιδί έπαιζε στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αγοράκι καβάλησε τα κάγκελα και βρέθηκε στο κενό. Την πορεία του διέκοψε δέντρο όπου βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του 2,5 ετών παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν τον απαραίτητο έλεγχο της κατάστασής του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.