Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πάτρα: Παιδί 2,5 χρόνων έπεσε από μπαλκόνι – Δέντρο του έσωσε τη ζωή

Τα κλαδιά του δέντρου ανέκοψαν την σφοδρότητα της πρόσκρουσης
Νοσοκομείο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (10.08.2026) στην Πάτρα καθώς ένα παιδί μόλις 2,5 χρόνων έπεσε από το μπαλκόνι.

Το ατύχημα έγινε στην Παραλία Πατρών, όταν το παιδί έπαιζε στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αγοράκι καβάλησε τα κάγκελα και βρέθηκε στο κενό. Την πορεία του διέκοψε δέντρο όπου βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του 2,5 ετών παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν τον απαραίτητο έλεγχο της κατάστασής του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
123
122
102
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επιχείρηση απεγκλωβισμού 33χρονου στη Μήλο, ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούσε να κατέβει
Με τη συνδρομή των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση και με τη χρήση σχοινιού, πραγματοποιήθηκε τελικά με ασφάλεια η κατάβαση του από τον βράχο
Ανεύρεση σορού άντρα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιμανιού της Πρέβεζας, Τρίτη 8 Ιουνίου 2021. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
Newsit logo
Newsit logo