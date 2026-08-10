Φωτιές στην Ελλάδα: Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους – Τα ποσά και τα δικαιολογητικά

Ξεκινούν από σήμερα (10.08.2026) οι αιτήσεις για επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε δυτική Αττική, Βοιωτία, Αιγιαλεία και Ρέθυμνο.

Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται η καταβολή των επιδομάτων που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους, όπως επίδομα ενοικίου, αλλά και επισκευής και ανακατασκευής των κτιρίων, που καταστράφηκαν από την φωτιά στα μεγάλα μέτωπα που έπληξαν αυτό το καλοκαίρι την χώρα μας.

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Τα ποσά σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί:

Το επίδομα για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών φτάνει τα 600 ευρώ

Η ενίσχυση για επισκευές και οικοσκευές τα 6.000 ευρώ.

Η αποζημίωση για κτίρια που επλήγησαν φτάνει το 100%

Ενώ το επίδομα ενοικίου θα φτάσει το ανώτατο τα 500 ευρώ ανάλογα τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Αναμένεται να δοθούν πρόσθετα βοηθήματα για πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.

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Σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», 56 «κίτρινα» και 57 «πράσινα».

Από τις συνολικά 325 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Αττική, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα, την Αχαΐα, την Αργολίδα και το Ρέθυμνο, μόλις 88 κτήρια χαρακτηρίστηκαν «πράσινα» και θεωρήθηκαν ασφαλή για άμεση επιστροφή των ενοίκων.

Αντίθετα, 119 κτήρια κατατάχθηκαν στην κατηγορία «κίτρινο», καθώς έχουν υποστεί ζημιές και είναι προσωρινά μη κατοικήσιμα, ενώ ακόμη 118 χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», καθώς θεωρούνται επικίνδυνα για χρήση και απαιτούν παρεμβάσεις ή και κατεδάφιση.

Τα δικαιολογητικά

Ο υφυπουργός ανέφερε πως «όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία», ώστε να λάβουν τις αποζημιώσεις.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:



-Συμπληρωμένη αίτηση οικονομικής ενίσχυσης

-Αστυνομική ταυτότητα

-Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους

-Τελευταία υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9

-Δελτίο αυτοψίας ή επανελέγχου της ΓΔΑΕΦΚ ή ο αριθμός του δελτίου

-Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

-Τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος



Εάν η αίτηση κατατίθεται από εκπρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω gov.gr.

Τι χρειάζεται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Όταν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση, με την οποία θα ορίζεται ποιος από τους συνιδιοκτήτες θα εισπράξει την οικονομική ενίσχυση.



Πρέπει επίσης να υποβληθούν αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας, Ε1 και Ε9 όλων των συνιδιοκτητών.



Εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, την αίτηση για την ενίσχυση οικοσκευής υποβάλλει ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος, προσκομίζοντας επιπλέον το μισθωτήριο ή το παραχωρητήριο.

Δικαιολογητικά για επίδομα πρώτων αναγκών και επισκευαστικών εργασιών

Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Δήμο, συνοδευόμενη από:

το Δελτίο Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τα έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση αναπηρίας.

Πρόσθετα μέτρα ΚΕΚΑ

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Αυγούστου 2026, αποφάσισε την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

Στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Προβλέπεται επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, το όριο δύναται να αφορά έως δύο υποκαταστήματα.

Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Για τους πιστοποιημένα πληγέντες προβλέπεται εξάμηνη αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και ρυθμίσεων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Για τα πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται δωδεκάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι πιστοποιημένα πληγείσες επιχειρήσεις, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές που δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή εργασίας, δύνανται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτήρια και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών.

Ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι

Για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στις περιοχές του Πόρτο Γερμενού, της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικού προγράμματος «pass» για την επόμενη τουριστική περίοδο. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας των περιοχών που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης «My Business Support» για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών απωλειών που θα προκύψουν σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.