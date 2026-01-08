Πάτρα: Σκληρές εικόνες από την άγρια συμπλοκή σε κλαμπ που οδήγησε στον θάνατο 30χρονο – Τον χτυπούσαν με σκαμπό και κλωτσιές στο κεφάλι

Ανατριχιαστικές σκηνές κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, από τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου, σε κλαμπ της Πάτρας, ο οποίος ξεψύχησε μετά τα ανελέητα χτυπήματα που δέχθηκε.

Αυτόπτες μάρτυρες έχουν περιγράψει ότι ο καβγάς ανάμεσα σε 2 παρέες, ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή με τον 30χρονο που έχασε τη ζωή του να δέχεται ασταμάτητα δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι ακόμα και όταν εκείνος βρισκόταν πια πεσμένος στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτεί, μέσα στο νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Τις μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό, επιβεβαιώνουν οι εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Σε αυτές φαίνεται πεσμένος κάτω, ο 30χρονος άνδρας με τα μαύρα ενώ δέχεται ανελέητα χτυπήματα. Σοκ προκαλεί το γεγονός, ότι ένας άνδρας, εξακολουθεί να τον κλωτσάει με μανία στο κεφάλι, παρά το γεγονός ότι το θύμα φαίνεται να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άλλος άνδρας που στις εικόνες φαίνεται να φοράει λευκά ρούχα, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, έβγαλε μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι, έναν από τους υπόλοιπους της παρέας. Αργότερα, ο άνδρας με τα λευκά βρέθηκε και ο ίδιος στο έδαφος να δέχεται χτυπήματα…

Για την άγρια συμπλοκή, που έγινε τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου 2026 και οδήγησε στο θάνατο τον 30χρονο πατέρα, αρχικά οι αστυνομικοί είχαν καταλήξει σε συμπέρασμα ότι ήταν 3 δράστες.

Ωστόσο, μετά από τα στοιχεία που προέκυψαν από 16 βίντεο του καταστήματος, οι αστυνομικοί κατέληξαν ότι δεν είναι εκείνοι οι δράστες αλλά οι υπόλοιποι τέσσερις της παρέας. Από αυτούς, οι δύο είναι ήδη στα χέρια της Αστυνομίας ενώ οι άλλοι δύο δεν έχουν παραδοθεί ακόμα.