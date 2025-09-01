Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο 46χρονος οδηγός της φονικής παράσυρσης με θύμα την 86χρονη

Συμβαίνει τώρα:
Την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθεί πέρασε σήμερα (01.09.2025) ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα την Παρασκευή, όταν τραυμάτισε σοβαρά μία 8χρονη και θανάσιμα την 86χρονη γειτόνισσά της, οι οποίες διέσχιζαν τον δρόμο.

Στον οδηγό της μηχανής έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για το δυστύχημα, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο 46χρονος διαμένει στην Αθήνα, ωστόσο, είχε βρεθεί στην Πάτρα για να επισκεφθεί την αδελφή του.

Στο μεταξύ παραμένει για τρίτη ημέρα στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο η 8χρονη Μαρία καθώς έχει κατάγματα και τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της.

Η μικρή σώθηκε από την αυτοθυσία της ηλικιωμένη, όταν ουσιαστικά η γυναίκα έκανε το σώμα της «ανθρώπινη ασπίδα» βλέποντας την μηχανή να έρχεται κατά πάνω τους.

Υπενθυμίζεται ότι η 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου, έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων μετά το τροχαίο δυστύχημα που συγκλονίζει την Πάτρα.

Ο πατέρας της 8χρονης που σώθηκε είχε περιγράψει τις δραματικές στιγμές που έζησε την μέρα του τροχαίου λέγοντας: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου.

Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα».

