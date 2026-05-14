Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

Η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη - Αφέθηκαν ελεύθεροι
Το σπίτι τρώγλη στο Περιστέρι
Ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε βαθμό πλημμελήματος, κρίθηκαν από το Αυτόφωρο οι γονείς στο Περιστέρι που μαζί με τα 6 παιδιά τους ζούσαν σε ένα δώμα – τρώγλη γεμάτη περιττώματα και σκουπίδια. 

Το δικαστήριο επέβαλε στον κάθε γονιό, που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για την υπόθεση στο Περιστέρι, ποινή φυλάκισης 16 μηνών.

Η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Όπως έγινε γνωστό, οι δυο γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την καταδίκη τους. 

Υπενθυμίζεται πως τα 6 παιδιά βρέθηκαν σε άθλιες συνθήκες να ζουν μαζί με τους δυο γονείς τους σε άθλια κατάσταση σε ένα δώμα στο Περιστέρι. 

Η κατάσταση των παιδιών

Και τα 6 παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ σε χειρότερη κατάσταση φαίνεται πως βρίσκονταν τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας καθώς ήταν υποσιτισμένα. 

Η οικογένεια των 8 έμενε σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, όπου τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών δεν πήγαιναν σχολείο και ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες.

Ήταν ένα κοινό μυστικό στη γειτονιά και μετά από καταγγελίες το βράδυ της Τρίτης η αστυνομία έφτασε στο σπίτι και εντόπισε τα έξι παιδιά μέσα σε άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Τόσο τα τρία αγοράκια όσο και τα τρία κοριτσάκια ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό. Στο παρελθόν, μάλιστα, είχαν γίνει τρεις καταγγελίες.

Το 2021 είχε διαταχθεί από τον εισαγγελέα προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από τους γονείς. Μετά από κάποιους μήνες επέστρεψαν στην οικογένειά τους, αφού τα είχε παρακολουθήσει ψυχολόγος. Παράλληλα έχουν γίνει και δύο καταγγελίες από το Χαμόγελο του Παιδιού.

