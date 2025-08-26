Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για βιασμό ανήλικης – Της επιτέθηκε σε συγγενικό σπίτι

Ένα φρικτό περιστατικό συνέβη στην Πάτρα, με έναν άνδρα να κατηγορείται για βιασμό ανήλικης.

Οι αρχές, πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα που φέρεται να βίασε μία ανήλικη όταν βρισκόταν σε συγγενικό σπίτι το μεσημέρι της Δευτέρας 26.08.2025 στην περιοχή της Πάτρας.

Ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που η κοπέλα ήταν μόνη της, την πλησίασε και αφού της άσκησε σωματική βία την βίασε.

Η ανήλικη εξετάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Ο άνδρας ελληνικής καταγωγής κατηγορείται για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς χθες το μεσημέρι, βρισκόμενος σε οικία συγγενικού προσώπου ανήλικης κοπέλας, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και με την άσκηση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας».