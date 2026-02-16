Πάτρα: Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ήταν νεκρές οι αδερφές που εντοπίστηκαν – Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί τους

Σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν οι σοροί των δυο αδελφών γυναικών που εντοπίστηκαν η μια δίπλα στην άλλη, μέσα στο σπίτι τους στην Πάτρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (16.02.2026).

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και σύμφωνα του Patrapress.gr, ο θάνατος των ηλικιωμένων αδελφών εκτιμάται πως προήλθε τουλάχιστον 4 – 5 ημέρες πριν τον εντοπισμό τους. Οι δυο γυναίκες ηλικίας 66 και 68 ετών αντίστοιχα, που αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα με τη μία να είναι κλινήρης βρέθηκαν νεκρές η μια στο κρεβάτι και η άλλη δίπλα της, στο σπίτι τους, επί της οδού Μαραθωνομάχων στην Πάτρα.

«Ζούσαν μόνες τους απομονωμένα, δεν είχαν πολλές επαφές. Δεν είχαν οικογένεια, παιδιά, μόνο κάποιο συγγενή στην Αθήνα» μετέφεραν μαρτυρίες στο Patrapress.gr.

Ωστόσο, γείτονες που είχαν ημέρες να «δουν» κάποιο ίχνος ζωής την ηλικιωμένων, ήταν εκείνοι που ενεργοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι στην περιοχή της Εγλυκάδας και με τη συνδρομή κλειδαρά εισήλθαν σε αυτό, αντικρύζοντας τις δυο σορούς.

Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Το σπίτι βρέθηκε κλειδωμένο, ενώ το εσωτερικό του, ήταν τακτοποιημένο. Στο χώρο εντοπίστηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα που όπως διαπιστώθηκε ελάμβαναν οι δυο αδελφές που φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, για νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των δυο γυναικών.