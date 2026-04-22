Πάτρα: Τροχαίο με 2 τραυματίες, μετά από παραβίαση φωτεινού σηματοδότη

Το τροχαίο ατύχημα έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (21.04.2026) και από θαύμα γλίτωσαν δύο οδηγοί δίκυκλων στο κέντρο της Πάτρας.

Το τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα, συνέβη επί της οδού Αγίου Ανδρέου, στο ύψος της Πατρέως, όπου ενεπλάκησαν δυο δίκυκλα.

Δικυκλιστής που κινείτο στην Πατρέως, φέρεται να παραβίασε φωτεινό σηματοδότη με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το έτερο όχημα, σύμφωνα με το patrapress.gr.

Αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος και η συνεπιβάτιδα του δεύτερου δίκυκλου.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πατρών.