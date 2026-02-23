Πατρινό Καρναβάλι 2026: Όλα όσα έγιναν στη μεγαλύτερη γιορτή της Πάτρας – Τα highlights του τριημέρου και τα απρόοπτα

Το πατρινό καρναβάλι του 2026 μπορεί να έληξε επίσημα μετά την καύση του καρνάβαλου χθες το βράδυ στην Πάτρα, όμως ο χορός και το τραγούδι δεν σταμάτησε και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα (23/2/2026). Η ελληνική «πατρίδα» του καρναβαλιού δεν απογοήτευσε αφού χιλιάδες κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και διασκέδασε για ακόμα μία χρονιά στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Βέβαια δεν έλειψαν και τα απρόοπτα…

Ο μεγάλος χαμός στην Πάτρα ξεκίνησε από την Παρασκευή (20/2/2026) και δεν σταμάτησε ούτε δευτερόλεπτο μέχρι και σήμερα το πρωί, Καθαρά Δευτέρα (23/2/2026). Η Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής προσέλκυσε όλους όσοι είχαν επισκεφτεί την Πάτρα, ενώ περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, μετέτρεψαν το κέντρο της πόλης σε ένα απέραντο, ζωντανό ποτάμι κεφιού και δημιουργίας.

​Η φετινή παρέλαση μάλιστα ξεχώρισε για την καλλιτεχνική αρτιότητα των δεκάδων αρμάτων και τη δεινή σατιρική διάθεση των συμμετεχόντων. Οι ευρηματικές στολές, τα θεατρικά δρώμενα και ο ασταμάτητος χορός συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό ενθουσιασμού, που παρασύρει τους χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι έχουν συρρεύσει στην Πάτρα από κάθε γωνιά της χώρας.

Η πόλη «πήρε φωτιά» από ρυθμό, με τη μουσική και τη δυναμική παρουσία των καρναβαλιστών να δίνουν τον παλμό σε ένα ξέφρενο γλέντι που ενώνει όλες τις γενιές.

Μάλιστα κάποιοι μπορεί να πέρασαν και λίγο καλύτερα… αφού μία πρόταση γάμου με άρωμα Καρναβαλιού μπροστά από το θέατρο «Απόλλων», τράβηξε τα βλέμματα.

Σύμφωνα με το patrapress.gr, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής ο νεαρός και ενώ το πλήρωμα που μετείχε μαζί με την κοπέλα του έφθασαν στην Πλατεία Γεωργίου, γονάτισε έξω από το δημοτικό θέατρο και της έκανε πρόταση γάμου.

Η νεαρή εμφανώς ξαφνιασμένη, είπε το «ναι» και συγκινημένη έπεσε στην αγκαλιά του. Φίλοι του ζευγαριού είχαν αναρτήσει πανό που έγραφε: «Ήρθα από την Κύπρο…να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο»

Στιγμιότυπα του tempo24.gr, φανερώνουν ότι μέχρι και τις σημερινές πρωινές ώρες κόσμος βρισκόταν στους δρόμους και χόρευε ασταμάτητα.

Η νεολαία είχε κατακλείσει κάθε σημείο στην πλατεία Γεωργίου, στην Ερμού, στους πεζόδρομους της Μαιζώνος, της Γεροκωστοπουλου, της Ρήγα Φεραίου, την Παντανάσσης.

Ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε εκατοντάδες περιστατικά

Βέβαια από αυτό το τριήμερο διασκέδασης δεν έλειψαν και τα απρόοπτα αφού ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε περισσότερα από 600 περιστατικά μέθης, τραυματισμών και ξυλοδαρμών.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες και Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ.,στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου, στον Έσπερο, είχε στηθεί ένα υπαίθριο γιατρείο.

Με 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές και κατάλληλο εξοπλισμό προσφέρε βοήθεια στους καρναβαλιστές που την χρειάστηκαν.

Όπως ανέφερε στο tempo24, που βρέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο υπαίθριο ιατρείο, ο Δημήτρης Χαλιώτης υπεύθυνος ναυαγοσωστών και Σαμαρειτών Διασωστώβν του ΕΕΣ, απαιτήθηκε η συνδρομή τους σε πάρα πολλά περιστατικά μέθης και τραυματισμών.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή και το Σάββατο αντιμετώπισαν 223 περιστατικά, ενώ την Κυριακή έφθασαν τα 400 τα άτομα που πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο, και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η διακομιδή τους στα νοσοκομεία. Μάλιστα όπως επισήμανε ο κ. Χαλιώτης τη νύχτα της Κυριακής και τα ξημερώματα της Δευτέρας αυξήθηκαν τα περιστατικά ξυλοδαρμών.