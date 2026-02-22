Ελλάδα

Πατρινό καρναβάλι: Μέθη, μικροτραυματισμοί και κρίσεις πανικού αντιμετώπισαν οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού

Κινητές ομάδες εθελοντών του Ε.Ε.Σ., πλήρως εξοπλισμένες με υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κάλυψαν κάθε έκτακτο περιστατικό
Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού
Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού

Διαρκής είναι η παρουσία των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Πατρινό Καρναβάλι, καθώς δεκάδες είναι τα περιστατικά όπου νέοι καταφεύγουν στους εθελοντές λόγω μέθης.

Εξάλλου, το Πατρινό Καρναβάλι που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, προσελκύει ανθρώπους απ’όλη την Ελλάδα και κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας που δεν είναι συνηθισμένοι στο αλκοόλ. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε επιτυχώς και πρόσφερε πρώτες βοήθειες σε 223 έκτακτα περιστατικά στο Καρναβάλι της Πάτρας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στο Καρναβάλι της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή και το Σάββατο (20-21/2) αντιμετωπίστηκαν είτε επί του πεδίου, είτε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ, περισσότερα από 223 έκτακτα περιστατικά.

 

Μέθη, αλλά και λοιπά αιτία όπως τραυματισμοί, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικά ήταν τα κύρια αιτία των περιστατικών αυτών.

 
 
 
 
 
Παράλληλα, κινητές ομάδες εθελοντών του Ε.Ε.Σ., πλήρως εξοπλισμένες με υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κάλυψαν κάθε έκτακτο περιστατικό στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία της πόλης που η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από πεζούς.

Πηγή: iatropedia.gr

