Παύλος Φύσσας: Ξεκίνησε από το Κερατσίνι η πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή
Παύλος Φύσσας
Οι γονείς του Παύλου Φύσσα και ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου στην κεφαλή της πορείας
Κλαούντιο Σούμπασι

Πορεία από το Κερατσίνι προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης (18.09.2025), 12 χρόνια από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος και μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Ρουπακιάς το 2013 στο Κερατσίνι.

Αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών που παίρνουν μέρος στην πορεία προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς, ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Παύλος Φύσσας

Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονται οι γονείς του Παύλου Φύσσα και ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου.

Ο νεαρός είχε βρεθεί νεκρός έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου το 2020, με τους δικούς του να αποδίδουν τον θάνατό του σε άγριο ξυλοδαρμό του από τους αστυνομικούς έναν μήνα πριν, κάτι που έπαιξε – σύμφωνα με τους ίδιους – καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία του, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάσει τη διαδικασία απεξάρτησής του, καθώς ο ίδιος ήταν χρήστης ουσιών.

