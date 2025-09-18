Παύλος Φύσσας: Συγκίνηση στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού

Ολοκληρώθηκε η πορεία από το Κερατσίνι προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς που ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης (18.09.2025), 12 χρόνια από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος και μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Ρουπακιάς το 2013 στο Κερατσίνι.

Αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών που πήραν μέρος στην πορεία προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς, ενώ διακριτική ήταν η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκαν οι γονείς του Παύλου Φύσσα και ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου.

Ο νεαρός είχε βρεθεί νεκρός έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου το 2020, με τους δικούς του να αποδίδουν τον θάνατό του σε άγριο ξυλοδαρμό του από τους αστυνομικούς έναν μήνα πριν, κάτι που έπαιξε – σύμφωνα με τους ίδιους – καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία του, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάσει τη διαδικασία απεξάρτησής του, καθώς ο ίδιος ήταν χρήστης ουσιών.

Η πορεία μνήμης για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα κατέληξε στις 8:30 μ.μ. στη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Στην πρώτη γραμμή η μητέρα του δολοφονημένου ράπερ Μάγδα Φύσσα, η οποία τραγούδησε το «Ακορντεόν» του Λοΐζου με τους υπόλοιπους διαδηλωτές, ενώ στο τέλος έδεσε ένα φουλάρι με την παλαιστινιακή σημαία πάνω στη μάντρα.