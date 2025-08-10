Ελλάδα

Πειραιάς: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την πύλη Ε10 του λιμανιού
Λιμάνι Πειραιά
Φωτογραφία από το λιμάνι του Πειραιά

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (10.8.2025) όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει νεκρός στο λιμάνι του Πειραιά

Λίγο πριν τις 10 το πρωί ένας διερχόμενος πολίτης ενημέρωσε τις Αρχές για τη σορό ενός άνδρα μέσα στη θάλασσα στον Πειραιά. Η σορός εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10 του λιμανιού.

Στο σημείο έσπευσε πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, με τους λιμενικούς να εντοπίζουν τον άνδρα.

 

Όταν ανασύρθηκε με τη βοήθεια προσωπικού ξηράς του Λιμενικού επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και διακομίστηκε στο Τζάνειο για την ιατροδικαστική εξέταση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα, ενώ κανείς δεν φαίνεται να τον είδε να πέφτει στη θάλασσα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο απολογισμός της φωτιάς στην Κερατέα: Τεράστια καταστροφή αλλά χωρίς καμένα δάση – Νέα δορυφορική εικόνα
Η πυρκαγιά προκάλεσε έναν θάνατο και μεγάλες ζημιές σε σπίτια και περιουσίες – Σώθηκε ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών
Η καταστροφή στην Κερατέα μετά τη φωτιά 2
Newsit logo
Newsit logo