Πειραιάς: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (10.8.2025) όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει νεκρός στο λιμάνι του Πειραιά.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί ένας διερχόμενος πολίτης ενημέρωσε τις Αρχές για τη σορό ενός άνδρα μέσα στη θάλασσα στον Πειραιά. Η σορός εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10 του λιμανιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, με τους λιμενικούς να εντοπίζουν τον άνδρα.

Όταν ανασύρθηκε με τη βοήθεια προσωπικού ξηράς του Λιμενικού επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και διακομίστηκε στο Τζάνειο για την ιατροδικαστική εξέταση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα, ενώ κανείς δεν φαίνεται να τον είδε να πέφτει στη θάλασσα.