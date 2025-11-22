Πειραιάς: Ελλείψεις προσωπικού καταγγέλλουν για το σχολείο όπου πνίγηκε η 13χρονη – «Είναι στελεχωμένο» απαντά η Σοφία Ζαχαράκη

Ανείπωτος ο πόνος για την 13χρονη που πνίγηκε ενώ έτρωγε το δεκατιανό του, στο ειδικό σχολείο όπου μαθήτευε στον Πειραιά. Παρά την άμεση παρέμβαση του σχολικού νοσηλευτή και γιατρού διαγνωστικού κέντρου που βρίσκονταν δίπλα στο συγκρότημα, η μικρή μαθήτρια δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η 13χρονη μαθήτρια του ειδικού σχολείου στον Πειραιά, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, πνίγηκε από το τοστ που έτρωγε εκείνη τη στιγμή. Η ανήλικη εμφάνισε σημάδια πνιγμού και στη συνέχεια φέρεται πως έπαθε ανακοπή.

Αφού οι καθηγητές και η νοσηλεύτρια του σχολείου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στην 13χρονη, στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από την πρώτη στιγμή, υπήρχαν αναφορές πως το συγκεκριμένο σχολείο ήταν υποστελεχωμένο και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στον θάνατο του παιδιού. Η Σοφία Λιβέρη του Ενιαίου Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής δήλωσε πως: «αν υπήρχε στελεχικό δυναμικό ώστε να μπορεί και το παιδί να εκπαιδεύεται και να το προσέχουν αλλά και να υπήρχε απινιδωτής ίσως να είχαμε μια καλύτερη έκβαση της υπόθεσης».

«Συμπίπτει το ότι το παιδί μου είναι με ένα κοριτσάκι 13χρονο στην τάξη γι’ αυτό ανησυχώ γιατί το παιδάκι μου τώρα θα έχει πάθει ένα σοκ, όταν βλέπει αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Εγώ πως θα ξανά εμπιστευτώ το παιδί μου να το στείλω σε αυτό το σχολείο;», δήλωσε μητέρα συμμαθητή της 13χρονης.

Σε ανάρτησή της, η υπουργός Παιδείας εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στην οικογένειας της μικρής Ειρήνης και έδωσε στοιχεία για τη στελέχωση του σχολείου, τονίζοντας ότι καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για ειδικό σχολείο ειδικότητες.

«Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο και καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών»

Η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη:

«Είναι πολύ βαριά η οδύνη μου, ως Υπουργού και εκπαιδευτικού, για την απώλεια της μικρής μαθήτριας, η οποία, παρά το γεγονός ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, έφυγε από κοντά μας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η οδύνη των δασκάλων και ειδικών του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, που βίωσαν την αγωνία και είδαν τις προσπάθειές τους να κρατήσουν στη ζωή την μικρή Ειρήνη να μην έχουν αποτέλεσμα.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά και χωρίς αξία. Αξία έχει όμως, να γνωρίζουν όλοι ότι από όλους έγιναν όσα έπρεπε.

Δίπλα στο παιδί βρίσκονταν ο δάσκαλός του, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ο σχολικός νοσηλευτής. Εκλήθη άμεσα από τον Διευθυντή του σχολείου, όχι μόνο το ΕΚΑΒ αλλά και οι γιατροί από το διπλανό Κέντρο Υγείας, που έσπευσαν εντός ολίγων λεπτών. Το ασθενοφόρο, με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, μετέφερε το παιδί άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εκεί ανέλαβαν, παρότι δεν εφημέρευαν, οι γιατροί.

Θεωρώ υποχρέωση όλων, αυτή τη στιγμή, να σεβαστούμε την οδύνη της οικογένειας αλλά και την αγωνία των άλλων οικογενειών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα χέρια της Πολιτείας. Οφείλω λοιπόν να αποκρούσω κάθε ανακρίβεια που σχετίζεται με την λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου.

⁠Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο, με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών. Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες ειδικότητες για Ειδικό Σχολείο.

Από τα 7 τμήματα του σχολείου, στα 5 φοιτούν από 4 μαθητές και στα 2 τμήματα από 5 μαθητές.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν:

•⁠ ⁠8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

•⁠ ⁠5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

•⁠ ⁠1 νοσηλευτής

•⁠ ⁠1 λογοθεραπευτής

•⁠ ⁠1 εργοθεραπευτής

•⁠ ⁠1 φυσικοθεραπευτής

•⁠ ⁠2 ψυχολόγοι

•⁠ ⁠1 κοινωνικός λειτουργός

•⁠ ⁠1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

•⁠ ⁠1 μουσικός ειδικής αγωγής

•⁠ ⁠1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

•⁠ ⁠1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

•⁠ ⁠1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Με απόλυτο σεβασμό στην απώλεια του παιδιού, θα στηρίξουμε την κοινότητα του σχολείου, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες».