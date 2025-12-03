Ελλάδα

Πειραιάς: Έπιασαν 16χρονο μετανάστη για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα που περπατούσε στο δρόμο

Ο φερόμενος ως δράστης, μένει σε δομή της περιοχής, για ανήλικους μετανάστες
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Η γυναίκα δέχθηκε επίθεση ενώ κινούταν σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, το πρωί της 24ης Νοεμβρίου 2025…

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας άγνωστος την θώπευσε ενώ εκείνη περπατούσε στον Πειραιά. Στη συνέχεια ο δράστης εξαφανίστηκε. 

9 ημέρες μετά, η Αστυνομία έπιασε για την σεξουαλική επίθεση, έναν 16χρονο μετανάστη, ο οποίος μένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στην περιοχή του Πειραιά. 

Η υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
90
89
83
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο Προμαχώνα με τα τρακτέρ τους – Δεν σκοπεύουν να στήσουν μπλόκο
Με το πέρασμα των αγροτών, και σύμφωνα με πληροφορίες, το τελωνείο λειτουργεί κανονικά μέχρι στιγμής, ενώ οι αγρότες θα παραταχθούν στο σημείο, αλλά δεν θα κλείσουν την διέλευση των οχημάτων
Τρακτέρ
Ηλιούπολη: Γονείς καταγγέλλουν σύλλογο κολύμβησης ότι αρνείται να αποδεσμεύσει τα δελτία ανήλικων αθλητών
«Οι ενέργειες αυτές πλήττουν το παιδαγωγικό πνεύμα», λένε οι γονείς που καταγγέλλουν κολυμβητικό σύλλογο, ο οποίος αρνείται να αποδεσμεύσει ανήλικους αθλητές
Κολυμβητήριο
Ακραία κακοκαιρία με χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια προς τους αγρότες
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί τους αγρότες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα «χτυπήσουν» τι περιοχές όπου έχουν στηθεί τα μπλόκα, εφιστώντας την προσοχή τους για την Πέμπτη και την Παρασκευή
Τρακτέρ
Newsit logo
Newsit logo