Πειραιάς: Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα και μια μηχανή – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το αν πρόκειται για εμπρησμό και αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους
Φωτιά σε αυτοκίνητα στον Πειραιά
Μεγάλες ζημιές από τη φωτιά Φωτογραφία \ Open

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12.09.2025) στον Πειραιά όταν δύο αυτοκίνητα και μία μηχανή έπιασαν φωτιά.

Το περιστατικό με την φωτιά στον Πειραιά σημειώθηκε σε διαφορετικές περιοχές που βρίσκονται όμως σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για τρία ξεχωριστά οχήματα που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τo OPEN, το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:00 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσβησαν τις εστίες πριν επεκταθούν σε διπλανά οχήματα.

 

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το αν πρόκειται για εμπρησμό και αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
