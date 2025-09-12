Πειραιάς: Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα και μια μηχανή – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12.09.2025) στον Πειραιά όταν δύο αυτοκίνητα και μία μηχανή έπιασαν φωτιά.

Το περιστατικό με την φωτιά στον Πειραιά σημειώθηκε σε διαφορετικές περιοχές που βρίσκονται όμως σε κοντινή απόσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για τρία ξεχωριστά οχήματα που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τo OPEN, το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:00 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσβησαν τις εστίες πριν επεκταθούν σε διπλανά οχήματα.

Κατεσβέσθησαν #πυρκαγιές σε 3 Ε.Ι.Χ. οχήματα, στο δήμο Πειραιώς Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το αν πρόκειται για εμπρησμό και αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.