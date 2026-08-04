Ελλάδα

Πειραιάς: Φωτιά στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα
πυροσβεστικό
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε εργοτάξιο στον υπόγειο χώρο στα δικαστήρια του Πειραιά στη συμβολή οδών Μεθώνης και Φωκίωνος.

Στο σημείο της φωτιάς στο Δικαστικό Μέγαρο στον Πειραιά, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

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