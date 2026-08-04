Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του, το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026), ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για τη φωτιά στο Ρέθυμνο που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην προφυλάκισή του, επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η δικαστική εξέλιξη αφορά την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες εκδήλωσής της και τον ρόλο του στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ, που είχε την ευθύνη της επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στον 52χρονο επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στις αρμόδιες αρχές και χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου βρέθηκαν συνάδελφοί του από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους κατά τη διάρκεια της απολογίας.

Κατά την υπερασπιστική του γραμμή, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την αποδιδόμενη πράξη. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του, Γιάννης Παρασύρης, ο εντολέας του υποστήριξε ότι ήταν «απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα», ενώ προσκόμισε σειρά εγγράφων και στοιχείων, τα οποία –κατά την υπεράσπιση– αποδεικνύουν ότι είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου.