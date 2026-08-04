Ελλάδα

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ

Ο 52χρονος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι είχε εκπληρώσει πλήρως τα υπηρεσιακά του καθήκοντα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του, το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026), ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για τη φωτιά στο Ρέθυμνο που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην προφυλάκισή του, επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η δικαστική εξέλιξη αφορά την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες εκδήλωσής της και τον ρόλο του στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ, που είχε την ευθύνη της επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον 52χρονο επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στις αρμόδιες αρχές και χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου βρέθηκαν συνάδελφοί του από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους κατά τη διάρκεια της απολογίας.

Κατά την υπερασπιστική του γραμμή, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την αποδιδόμενη πράξη. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του, Γιάννης Παρασύρης, ο εντολέας του υποστήριξε ότι ήταν «απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα», ενώ προσκόμισε σειρά εγγράφων και στοιχείων, τα οποία –κατά την υπεράσπιση– αποδεικνύουν ότι είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
131
128
113
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλεκτρικός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 – Επαναλειτουργούν οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος
Η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς - Ομόνοια και Κηφισιά - Άνω Πατήσια
Ηλεκτρικός, Ομόνοια
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Newsit logo
Newsit logo