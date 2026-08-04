Φωτιές: Σε Red Code για αύριο Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για φωτιά αύριο Τετάρτη (05.08.2026) στην Αττική, τη Χίο, τη Λέσβο και περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε «πορτοκαλί συναγερμό» θα βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα αύριο η Αττική μαζί με τη Χίο, τη Λέσβο και περιοχές της Εύβοιας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Λέσβου)

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος

Για αύριο Τετάρτη (05.08.2026), τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

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Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.