Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Με εγκαύματα στο νοσοκομείο 22χρονος – Έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση σε ιαματικά λουτρά

Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου", στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/EUROKINISSI)
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Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα 22χρονος τουρίστας, ο οποίος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά της Σαμοθράκης.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και από εκεί στη μονάδα εγκαυμάτων στο «Παπανικολάου». Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του από την πτώση του στα Ιαματικά Λουτρά της Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews.gr, ο 22χρονος αρχικά μεταφέρθηκε με ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος από την Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη -χθες Δευτέρα (03.08.2026) στις 7 το πρωί- και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου».

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