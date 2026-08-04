Θεσσαλονίκη: Με εγκαύματα στο νοσοκομείο 22χρονος – Έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση σε ιαματικά λουτρά

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα 22χρονος τουρίστας, ο οποίος έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά της Σαμοθράκης.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και από εκεί στη μονάδα εγκαυμάτων στο «Παπανικολάου». Ο άτυχος νεαρός φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του από την πτώση του στα Ιαματικά Λουτρά της Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews.gr, ο 22χρονος αρχικά μεταφέρθηκε με ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος από την Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη -χθες Δευτέρα (03.08.2026) στις 7 το πρωί- και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου».