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Ηλεκτρικός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 – Επαναλειτουργούν οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος

Η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς - Ομόνοια και Κηφισιά - Άνω Πατήσια
Ανανεώθηκε πριν 8 λεπτά
Ηλεκτρικός, Ομόνοια
Ο σταθμός του Ηλεκτρικού στην Ομόνοια (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
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Αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα η κυκλοφορία στον Ηλεκτρικό, μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) στα δρομολόγια της Γραμμής 1 του Μετρό, λόγω πτώσης κλαδιών κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Ηλεκτρικός εκτελούσε δρομολόγια μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Ομόνοια και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, ενώ δεν εξυπηρετούνταν το ενδιάμεσο τμήμα της γραμμής.

Προσωρινά εκτός λειτουργίας είχαν τεθεί οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Μετά την απομάκρυνση των κλαδιών, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 και οι πέντε σταθμοί επαναλειτούργησαν.

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