Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε μετά από 13 ημέρες ο 77χρονος βαριά εγκαυματίας από τη φωτιά σε αποθήκη βιοτεχνίας

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας στα Λιβάδια στα Χανιά, καθώς ο 77χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά έχασε τη μάχη για τη ζωή του έπειτα από 13 ημέρες νοσηλείας.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων μετά τη φωτιά, όπου νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί αποφάσισαν να διακομιστεί στην Αθήνα, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.

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Στις 29 Ιουλίου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύτηκε στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, τα σοβαρά εγκαύματα που είχε υποστεί αποδείχθηκαν μοιραία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η σορός του έχει ήδη αναχωρήσει από το Νοσοκομείο ΚΑΤ και αναμένεται να επιστρέψει στα Χανιά, όπου συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο.