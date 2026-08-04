Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε μετά από 13 ημέρες ο 77χρονος βαριά εγκαυματίας από τη φωτιά σε αποθήκη βιοτεχνίας

Ο ηλικιωμένος είχε αρχικά μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα
Φωτιά σε αποθήκη βιοτεχνίας στα Λιβάδια Χανίων
Photo / haniotika-nea
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας στα Λιβάδια στα Χανιά, καθώς ο 77χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά έχασε τη μάχη για τη ζωή του έπειτα από 13 ημέρες νοσηλείας.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων μετά τη φωτιά, όπου νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί αποφάσισαν να διακομιστεί στην Αθήνα, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.

Στις 29 Ιουλίου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύτηκε στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, τα σοβαρά εγκαύματα που είχε υποστεί αποδείχθηκαν μοιραία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η σορός του έχει ήδη αναχωρήσει από το Νοσοκομείο ΚΑΤ και αναμένεται να επιστρέψει στα Χανιά, όπου συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
141
131
128
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλεκτρικός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 – Επαναλειτουργούν οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος
Η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς - Ομόνοια και Κηφισιά - Άνω Πατήσια
Ηλεκτρικός, Ομόνοια
Ανανεώθηκε πριν 6 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo