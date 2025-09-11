Πειραιάς: Ο οδηγός του λεωφορείου βρήκε λιπόθυμο τον συνάδελφό του στο τραμ – Οι λεπτομέρειες της σύγκρουσης των δύο οχημάτων

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το ατύχημα με τη σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στον Πειραιά το απόγευμα της Τετάρτης (10.09.2025).

Απο την σύγκρουση του τραμ με το λεωφορείο υπήρξαν περίπου 30 τραυματίες, όλοι ευτυχώς ελαφρά, αλλά το νέο ατύχημα έχει σοκάρει τους πάντες.

Ο Λεωνίδας Σκουλός μέλος του συνδέσμου εργαζομένων στον ΟΑΣΑ μίλησε με τον οδηγό του λεωφορείου που τραυματίστηκε ελαφρά και μετέφερε στο Action 24 τα όσα του είπε. «Μίλησα με τον οδηγό χθες βράδυ, έχει μεταφερθεί στην Ελευσίνα. Ηταν σταματημένος στη στάση είχε ανοιχτές τις πόρτες και ανεβοκατέβαινε ο κόσμος. Ξαφνικά ένιωσε ένα τράνταγμα στο λεωφορείο και είχε πέσει πάνω του το τραμ. Ο οδηγός μας, ο οποίος έχει τραύματα στο κεφάλι και του έγιναν τέσσερα ράματα κατέβηκε αμέσα. Πήγε στο τραμ και διαπίστωσε ότι ο οδηγός είχε λιποθυμήσει και δεν είχε καταλάβει καθόλου ότι είχε πέσει πάνω στο λεωφορείο.

Αυτό που είπε στον δικό μας οδηγό, είναι ότι ένιωσε μια αδιαθεσία κάτι σαν ταχυπλαμία και λιποθύμησε. Είμαστε τυχεροί γιατί το τραμ στη στάση πάει πολύ σιγά.

Τα τραμ έχουν αυτόματο σύστημα πέδησης και έτσι δεν έπεσε με μεγάλη φόρα. Δηλαδή το τραμ έπεσε φρεναριστό πάνω στο λεωφορείο με μικρή ταχύτητα γι’ αυτό και είχαμε ελαφρά τραυματίες. Αν το τραμ έπεφτε με την κανονική του ταχύτητα θα είχαμε θύματα. Είναι μεγάλο όχημα και μεγάλο βάρος».

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, (που ανταποκρίθηκε σε μόλις 5 λεπτά από τη λήψη της κλήσης) στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 16 Διασώστες και ένας Ιατρός με 2 Μοτοσυκλέτες της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης και 7 ασθενοφόρα (εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα).

Προληπτικά διακομίσθηκαν 16 ελαφρά τραυματίες τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», 6 στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» και 1 ανήλικο Παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Κανείς δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά ενώ ανάμεσα στους τραυματίες είναι και οι δύο οδηγοί. Κάποιοι επιβάτες που μίλησαν περιέγραψαν την σύγκρουση ως «ιδιαίτερα σφοδρή».