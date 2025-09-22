Ελλάδα

Πειραιάς: Σε κρίσιμη κατάσταση η 33χρονη από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 40χρονο – Σοκαριστικές φωτογραφίες από το σημείο

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητο του 40χρονου
Διασωληνωμένη παραμένει και σήμερα (22.09.2025) η 33χρονη συνοδηγός που τραυματίστηκε στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε την Κυριακή, στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση στον Πειραιά, όταν το αυτοκίνητο του θύματος καρφώθηκε σε κολώνα, για άγνωστο -μέχρι στιγμής- λόγο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες καθώς τα θύματα είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο κατεστραμμένο όχημα. Και οι 2 απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Λίγη ώρα μετά, και παρά την προσπάθεια των γιατρών, ο 40χρονος υπέκυψε στα τραύματά του ενώ η 33χρονη διασωληνώθηκε.

Οι γιατροί αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας της θεωρείται κρίσιμη.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το piraeuspress.gr, το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου καταστράφηκε ολοσχερώς με αποτέλεσμα να χρειαστεί γερανός για να το απομακρύνει από το σημείο.

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς πέρα από τους πυροσβέστες, την τροχαία και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσαν και κάτοικοι που άκουσαν τον σοκαριστικό ήχο από την πρόσκρουση του οχήματος.

Από την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε πως στο τροχαίο δεν ενεπλάκη άλλο όχημα και εξετάζεται αν ο οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

